Paramount+ bekommt Werbe-Abo und Premium-Variante mit 4K/HDR

Paramount+ ist vor knapp einem Jahr in Deutschland gestartet und konnte sich anfangs einen soliden, prozentual jedoch nur einstelligen Marktanteil sichern. Zuletzt dürfte es aber sicher einen Wachstums­rückgang gegeben haben. Deshalb bereitet der Dienst Neues vor.

Neue Abo-Variante und mehr Features

Es gibt mittlerweile einen regelrechten Wildwuchs an Streamingdiensten und mit dieser Fragmentierung haben alle Anbieter auf dem Markt zu kämpfen. Konkret bedeutet das, dass kurz nach dem Marktstart die Abo-Zahlen in die Höhe schießen, aber es schon nach wenigen Monaten schlechter aussieht. Das Wachstum flacht sich entweder ab oder die Zahlen rutschen sogar ins Minus - letzteres deshalb, weil viele Nutzer die Startinhalte durch haben und/oder eine Pause einlegen, bis wieder genug da ist, um sich einen weiteren Monat im Abo zu holen.Das trifft sicherlich auch auf Paramount+ zu und der zu CBS gehörende Streamingdienst reagiert ähnlich wie viele seiner Mitbewerber: Denn man arbeitet derzeit an einem werbefinanzierten Abo, dieses soll ab 2024 in ersten "ausgewählten" internationalen Märkten eingeführt werden. Das Hollywood-Branchenfachblatt Variety nennt hier Australien und Kanada, man kann aber wohl davon ausgehen, dass der Kreis relativ schnell erweitert wird, wenn sich das als erfolgreich herausstellt.Die vielleicht wichtigere Nachricht für Besitzer von hochwertigem Keimkino-Equipment ist, dass Paramount+ eine neue Premium-Variante vorbereitet. Diese wird bei Paramount-eigenen Blockbustern, exklusiven Originalfilmen und Serien 4K, HDR10, Dolby Vision und Dolby Atmos bieten - also jene technischen Features, die wir uns bereits zum Start gewünscht hätten. Dazu kommt, dass Premium vier parallele Streams ermöglichen wird, bisher sind es nur zwei.Dieser neue "Premium-Plan" startet bereits Mitte November, und zwar in Australien, Brasilien, Kanada und Mexiko. Wann und ob Europa und der deutschsprachige Raum zum Zuge kommen, ist nicht bekannt, man kann aber wohl davon ausgehen, dass das früher oder später auch bei uns landen wird - hoffentlich jedenfalls.