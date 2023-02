"Paramount+ mit Showtime": Mehr Inhalte durch Zusammenschluss

Noch in diesem Jahr soll das Online-Angebot des US-Senders Showtime und des Streamingdienstes Paramount+ verschmelzen. Zusammen sollen sie als "Paramount+ mit Showtime" auftreten und damit den Umbau des Medienkonzerns voranbringen.

Pläne für Deutschland noch offen

Das geht aus einer Meldung des Online-Magazins Hollywood Reporter hervor. Paramount-CEO Bob Bakish kündigte den Schritt in einer Mitteilung an die Mitarbeiter an und bestätigte damit Gerüchte, die schon seit einiger Zeit kursierten.Zunächst einmal werden sowohl der lineare Pay-TV-Sender Showtime als auch das Premium-Angebot von Paramount+ in "Paramount+ mit Showtime" umbenannt. Dieser Schritt hat lang auf sich warten lassen, aber nun soll noch im Laufe dieses Jahres die Zusammenlegung abgeschlossen werden.Dieses neu vereinheitlichte Angebot soll alle beliebten Shows und Filme des Unternehmens unter einem Dach vereinen. Damit beabsichtigt der Konzern, den großen Umfang verschiedener Angebot in seinen Bibliotheken hervorzuheben, heißt es. Ein Sprecher von Paramount bestätigte, dass es zwar keine Änderungen bei der linearen Ausstrahlung von Showtime-Programmen geben wird, die bestehende Showtime-Streaming-Plattform aber noch in diesem Jahr eingestellt wirdShowtime ist als eigenständiges Streaming-Angebot so nicht in Deutschland verfügbar, die Inhalte aber schon jetzt in großen Teilen bei Paramount+. Dazu gehören Serien wie Dexter und Homeland."Dieses neue kombinierte Angebot zeigt, wie wir unsere gesamte Inhaltssammlung nutzen können, um tiefere Verbindungen zu den Verbrauchern und einen größeren Wert für unsere Vertriebspartner zu schaffen", teilte Paramount-CEO Bob Bakish seinen Mitarbeitern mit. "Diese Änderung wird auch zu einer stärkeren Angleichung unserer nationalen und internationalen Paramount+-Angebote führen, da das internationale Paramount+-Angebot bereits Showtime-Inhalte enthält. Und, was sehr wichtig ist, diese Integration wird operative Effizienz und finanzielle Vorteile für unser gesamtes Portfolio freisetzen."Inwieweit es dann zum Beispiel in Deutschland weitere Anpassungen geben wird, ist noch nicht bekannt geworden.