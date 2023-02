Thunderbird bekommt endlich eine grundlegende Modernisierung

Die zahlreichen Freunde des E-Mail-Clients Thunderbird können sich freuen: Ihre inzwischen deutlich betagte Anwendung wird in der nächsten Zeit eine grundlegende Erneuerung durchlaufen. Das teilte das Entwickler-Team jetzt mit.

Für einige Zeit war die Zukunft des Projekts komplett unsicher. Denn der Anbieter Mozilla konzentrierte sich weitgehend auf den Firefox-Browser . Seit Anfang 2020 wird Thunderbird von MZLA Technologies, einer Tochtergesellschaft von Mozilla, betreut. Eine kleine, aber wachsende Zahl von bezahlten Entwicklern hat den E-Mail-Client in den letzten drei Jahren gepflegt und aktualisiert. Die Spenden der Benutzer haben dazu beigetragen, dass die Lichter nicht ausgehen.Jetzt scheinen die Entwickler aber einen großen Sprung in der Entwicklung von Thunderbird angehen zu wollen . Die Software soll in vielen Belangen modernisiert werden. Das bedeutet in erster Linie auch, dass eine komplett neue Benutzeroberfläche kommen wird, bei der es weit über ein bisschen Kosmetik an der betagten GUI der aktuellen Fassungen hinausgeht.Die neue Oberfläche soll mit der Version 115 erscheinen, die im Juli die finale Fassung erreichen soll. Ziel sei es, eine einfache und saubere GUI für "neue" Benutzer zu bieten, während man aber auch den alten Usern weiterhin einige Vertrautheiten bieten will.Das soll dann aber nicht alles sein. Das Team hat einen Fahrplan aufgestellt, der in den nächsten zwei Jahren weitere Verbesserungen der Benutzeroberfläche und der Benutzerschnittstelle vorsieht. Außerdem will man nach und nach den alten Code in Thunderbird ersetzen und natürlich Features bringen, "die einige unserer Konkurrenten schon seit Jahren haben", so die Entwickler. Weiterhin hat sich das Team zum Ziel gesetzt, in den nächsten drei Jahren monatlich neue Versionen herauszubringen.Auch mit diesen bevorstehenden Aktualisierungen und Änderungen wird Thunderbird weiterhin eine Open-Source-Softwareanwendung bleiben. Das Team angestellter Programmierer soll auch weiterhin auf Ideen aus der Community hören und diese nutzen.