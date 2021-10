Mozilla macht Ernst: Zwangsupgrade für Thunderbird-Nutzer kommt

Mozilla bereitet ein "Zwangsupgrade" für Nutzer älterer Thunderbird-Versionen vor. Wer noch bei Version 78 ist, soll auf die aktuelle Version 91 überführt werden - unter anderem wird das mit der Sicherheit begründet. Man kann dem Update aber entgehen.

Gleiches Spiel wie im letzten Jahr

Das berichtet das Online-Magazin GHacks . Wer Thunderbird in den Grundeinstellungen so konfiguriert, dass der Client nicht automatisch aktualisiert wird und nur die Hinweise zu Updates nutzt, sollte laut dem Bericht vor dem Zwangsupgrade sicher sein. Die Einstellung, um nur Update-Benachrichtigungen und keine automatischen Updates zu erhalten, befindet sich unter "Einstellungen" /"Updates". In der Ausgangslage ist es so, dass laut einer Statistik Anfang Oktober noch rund 85 Prozent der Thunderbird-Nutzer die Client-Version 78 verwendeten, nur 9 Prozent hatten dagegen das manuelle Upgrade auf die aktuellste Version 91 durchgeführt.Mozilla hat nun wie schon einmal im letzten Jahr das Zwangsupdate anberaumt. Man führt das erzwungene Upgrade für Nutzer von Thunderbird 78.x durch, um alle auf die Version 91 zu bringen, die letzte stabile Version, die im August herauskam.Mit einer solchen Aktion hatte Mozilla 2020 Nutzer von Version 68.x auf 78.x umgestellt. Mozilla tut dies laut eigenen Aussagen, um sicherzustellen, dass die Nutzer mit modernen, unterstützten Versionen arbeiten, die Sicherheitsupdates erhalten, sobald diese veröffentlicht werden.Wer allerdings bisher nicht gewechselt hat, dürfte das aus bestimmten Gründen nicht getan haben, und zumeist heißt das, dass alte Add-ons möglicherweise nicht mehr funktionieren, auf die man angewiesen ist. Häufige Probleme, die von der Community gemeldet wurden, betreffen fehlende Kalendereinträge oder Konten, die nach dem Update gelöscht wurden. Mozilla selbst hat bereits bestätigt, dass man in den letzten Wochen seit der Veröffentlichung der Version 91 viel an Kompatibilitätsproblemen und anderen Fehlern gearbeitet hat.