Niedlich war gestern: Thunderbird bekommt kraftvolles, bissiges Logo

Thunderbird, der beliebte Open-Source-E-Mail-Client, bekommt ein neues Logo. Damit kündigen sich große Änderungen an, denn das Thunderbird-Logo sieht nicht nur "bissiger" aus, die App wird eine Reihe von Neuerungen erhalten.

Niedlich war gestern

Ein Einblick in die Planungen der Thunderbird-Entwickler

Schon vor ein paar Wochen konnte man einen Einblick in das bekommen, was Mozilla alles noch für Thunderbird plant. Im April bekräftigte das Entwickler-Team, dass die Umsetzungs-Priorität von neuen Funktionen und Änderungen allgemein stärker bei den Nutzern der Software liegen soll.Die Software stellt sich im Grunde neu auf - und dazu gehört auch ein neues Logo, das diesen Umschwung repräsentiert. Das neue Design hat seit der Vorstellung vor ein paar Tagen zwar viel Kritik eingeheimst, die dürfte es bei solchen großen Änderungen aber immer geben, wenn sich eine auf Dauer bewährte Optik ändert.Das neue Thunderbird-Logo ist dabei vor allem eines: Es geht weg von der Niedlichkeit, die der Brief-tragende Vogel bisher hatte, hin zu einem viel mehr aggressiv und kraftvoll wirkendem Vogel, wobei die Elemente viel mehr angedeutet werden als bisher. Das Ganze hat große Ähnlichkeit mit dem Firefox-Logo . Auch damals, als Mozilla zuletzt 2021 das Firefox-Logo grundlegend umstellte, gab es neben den Befürwortern eine Menge Kritiker Nutzer schrieben passenderweise, dass das Logo jetzt einen echten "Donnervogel" zeigt.Wann die Änderung bei den Nutzern ankommen wird, ist übrigens noch nicht mit einem Starttermin bekannt gegeben worden. Es soll aber noch in diesem Jahr so weit sein. Thunderbird Produkt-Manager Ryan Sipes schreibt dazu im Thunderbird-Blog : "Wann ist die Integration in Thunderbird selbst zu erwarten? Unser Plan ist es, es in diesem Sommer in Thunderbird 115 (Codename "Supernova") zu integrieren. In den nächsten Monaten werden wir auch unsere Website schrittweise umgestalten und das Branding auf verschiedenen sozialen Kanälen und Kommunikationsplattformen aktualisieren."