Abgerundete Optik und mit KI-Co-Pilot: Neuer Edge-Browser steht bereit

Einiges von den jetzt vorgestellten Neuerungen war vor der Demonstration von Microsoft bereits durchgesickert . Bestätigt hat sich so unter anderem die neue Optik von Edge und die Einbindung des OpenAI-Modells der nächsten Generation für Bing und Edge.Was als erstes ins Auge fällt, ist der umfangreiche Umbau der Nutzeroberfläche. Das Profil ist nun in der linken statt in der rechten Ecke, denn es musste Platz machen für die neue Sidebar, in der Bing , die Suche, und die Office- beziehungsweise Outlook-Integration untergebracht sind. Dazu sind die Ecken nun alle abgerundet und das Design konsequent angepasst.Microsoft erläuterte, dass man jetzt mithilfe der KI eine neue Art des Surfens im Internet schaffen will. Nutzer können mit Bing wie mit ChatGPT chatten, Fragen stellen und Antworten in natürlicher Sprache erhalten.In der Vorschau für den neuen Edge-Browser wird daher mit "Chat & Compose" das neue OpenAI-Modell eine wichtige Rolle übernehmen. Chat kann unter anderem Zusammenfassungen von Webseiten erstellen, die man gerade besucht. Über Compose wird dem Nutzer dazu eine Option zur Verfügung gestellt, mit der ein Schreibassistent bei der Erstellung von Texten aller Art hilft. Das können E-Mails oder Beiträge in sozialen Medien sein. Chat & Compose sind derzeit noch nicht in Deutschland aktiv.Die Vorschau für den neuen Edge ist ab sofort verfügbar und kann über Microsoft bezogen werden . Die neue Version startet mit der Edge-Buildnummer 111.0.1660.6 im Dev-Kanal. Wer noch nicht am Edge-Insider-Programm teilnimmt, kann über die Webseite noch mit den Insider-Test loslegen. Die Vorschau kann parallel zu der regulären Edge-Version installiert werden.