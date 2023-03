Aus 480p mach 1080p und mehr: Microsoft Edge bekommt Upscaling

Das Internet von heute basiert zu einem großen Teil auf Videos, diese sind aber vielfach nur in niedriger Auflösung verfügbar. Laut Microsoft betrifft das etwa ein Drittel des Materials. Das ist der Grund, warum Microsoft Edge die Video Super Resolution (VSR) genannte Funktion erhält.

Höhere Auflösung ist natürlich besser

Auf der Webseite zum Microsoft Edge Insider-Programm schreibt der Redmonder Konzern, dass eines von drei Videos heutzutage in Microsoft Edge mit einer Auflösung von 480p oder sogar weniger abgespielt wird. Dafür gäbe es eine Reihe von Gründen, so Microsoft: Der jeweilige Medienanbieter hat das Video mit niedriger Auflösung bereitgestellt, der Benutzer hat eine geringe Netzwerkbandbreite oder das ursprüngliche Video war einfach schon niedrig aufgelöst.Das ist natürlich nicht erstrebenswert, denn dann sind die Details verschwommen, der Text ist nicht lesbar und sich schnell bewegende Objekte sind nur schwer zu verfolgen. Das hinterfragen aber die wenigsten, da sich die Nutzer im Verlauf der Jahre an diese niedrige Qualität schlichtweg gewöhnt haben, meint Microsoft (via Neowin ).Das ist der Grund, warum man nun eine Videoverbesserung vorstellt, die laut eigenen Angaben auf der Arbeit von Microsoft Research basiert. Bei Video Super Resolution (VSR) handelt es sich um eine Technologie, die mithilfe von maschinellem Lernen die Qualität jedes im Browser angesehenen Videos verbessert.Microsoft: "Dazu werden blockartige Komprimierungsartefakte entfernt und die Videoauflösung hochskaliert, sodass Sie auf YouTube und anderen Streaming-Plattformen, die Videoinhalte abspielen, gestochen scharfe und klare Videos genießen können, ohne dass die Bandbreite beeinträchtigt wird - unabhängig von der ursprünglichen Videoauflösung."Dafür ist allerdings aktuelle Hardware erforderlich, nämlich eine Nvidia RTX 20-, 30- oder 40-Serie bzw. im Fall von AMD eine GPU der Serien RX5700 bis RX7800. Nvidia hat vor Kurzem "sein" VSR vorgestellt , dabei erwähnte man allerdings nicht, dass dies auch bei AMD unterstützt wird. Ausprobieren lässt sich das Ganze bereits im Rahmen von Edge Canary, dort kann man das Feature über die Flag bei edge://flags/#edge-video-super-resolution erzwingen.