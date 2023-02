Microsoft stoppt Edge-Schwachstelle, anfällig für Manipulationsversuche

Microsoft hat ein Sicherheitsupdate für den Edge-Webbrowser veröffentlicht. Das Update wird allen Nutzern dringend empfohlen, da es eine Schwachstelle behebt, die den Browser anfällig für Manipulationen macht. Die neue Versionsnummer lautet 109.0.1518.78.

Edge-spezifisches Problem

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Wer den Edge nutzt, bekommt die Aktualisierung einfach als Auto-Update. Die neueste Edge-Version hat die Nummer 109.0.1518.78 und steht auch bereits bei uns im Win­Fu­ture-Down­load­cen­ter bereit und kann am Ende dieses Beitrags heruntergeladen werden.Laut Microsoft sollten Edge-Nutzer das Update zeitnah installieren. Das Schadenspotenzial wird dabei als moderat eingestuft - unter anderem, da die Ausnutzung als weniger wahrscheinlich gilt. Die Sicherheitslücke wird, soweit das derzeit bekannt ist, auch nicht aktiv ausgenutzt.Es handelt sich bei der Schwachstelle um ein Edge-spezifisches Problem, das Update kommt also außer der Reihe und hat nichts mit den Sicherheits-Update zu tun, die Google für den Chromium-Unterbau von Edge herausgibt. Microsoft schreibt zu Schwachstelle und Update Folgendes:"Microsoft hat den neuesten Microsoft Edge Stable Channel (Version 109.0.1518.78) veröffentlicht, in den die neuesten Sicherheitsupdates des Chromium-Projekts integriert sind. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden für Sicherheitsupdates. Dieses Update enthält das folgende Microsoft Edge-spezifische Update: CVE-2023-21720." Einzelheiten zum Update wurden nicht genannt. In dem Leitfaden für Sicherheitsupdates findet man aktuell nur die Liste der CVE-Einträge zu den behobenen Sicherheitslücken.Bei Microsoft kann man diese Übersicht einsehen und die CVE-Artikel in der Edge-Update-Historie nachverfolgen. Weitere Details zu Sicherheitslücken werden meist erst nach einigen Tagen oder gar Wochen veröffentlicht.