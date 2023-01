Microsoft Edge: Split-Screen-Modus mit zwei Webseiten pro Tab

Bislang mussten Nutzer zwei Instanzen des Edge-Browsers verwenden, um verschiedene Tabs nebeneinander anzuzeigen. Microsoft hat nun an einer neuen Funktion gearbeitet, die das Multitasking erleichtern soll. Im Split-Screen-Modus ist Edge in zwei Bereiche unterteilt.

Funktion nur im neuen Canary-Build

Laut Windows Central ist es mit der neuen Canary-Version von Microsoft Edge möglich, zwei Webseiten direkt nebeneinander zu öffnen. Wie einem Reddit-Nutzer aufgefallen ist, muss hierfür die experimentelle Flag-Option "#edge-split-screen" aktiviert werden. Der Vorteil der geteilten Bildschirmansicht besteht darin, dass nicht mehrere Fenster geöffnet werden müssen. Der Split-Screen-Modus ist deutlich übersichtlicher, als mehrere Browser-Instanzen parallel auszuführen. Es wird aber nur die URL der angeklickten Seite angezeigt.Momentan funktioniert das neue Feature nur in den Entwicklerversionen des Browsers, sodass derzeit nur ein Teil der Nutzer auf die Funktion zugreifen kann. Sollten beim Test keine Probleme auftreten und der Split-Screen-Modus positiv aufgefasst werden, könnte sich die Neuerung demnächst auch in einem finalen Build finden lassen. Es wäre denkbar, dass Microsoft das Feature mit mehreren Updates schrittweise in den Browser integriert.Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass Microsoft den Edge-Browser grundlegend überarbeiten könnte. Mit einem unter dem Codenamen "Phoenix" geführten Projekt soll eine neue Benutzeroberfläche eingeführt werden. Bei einer Neuerung handelt es sich ebenfalls um eine Split-View-Funktion. Die Redmonder könnten mit dem Canary-Build testen, wie oft das Feature in der Praxis genutzt wird und die Neuerung in das Re-Design einbauen.