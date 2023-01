'Phoenix': Microsoft arbeitet an Re-Design & neuen Features für Edge

Microsoft will offenbar den hauseigenen Browser Edge in Zukunft einer gründlichen Überarbeitung unterziehen, zu der auch eine neue Benutzeroberfläche gehört. Laut jetzt veröffentlichten Mockups sollen auch einige neue Funktionen geplant sein.

Der Twitter-Nutzer und Microsoft-Kenner " WalkingCat " hat jüngst einige Bilder veröffentlicht, die Entwürfe für ein Re-Design des Microsoft Edge-Browsers zeigen sollen. Angeblich will sich Microsoft damit stärker von der Konkurrenz unter den Browsern abheben und verpasst Edge eine Optik, die besser an Windows 11 angepasst ist.Außerdem sind einige neue Produktivitätsfunktionen und eine tiefere Integration in Windows geplant, berichtet jedenfalls Windows Central . Das Projekt läuft unter dem Codenamen "Phoenix" und wird schon seit dem Sommer 2022 bearbeitet. Die neuen Features sind teilweise schon in der aktuellen Ausgabe von Edge in Preview-Versionen enthalten und können dort mittels der sogenannten Feature-Flags aktiviert werden.Eine der Neuerungen ist auch die aufgehübschte Oberfläche, die sich unter anderem durch abgerundete Tabs unterscheidet. Ebenfalls neu ist eine Split-View-Funktion, mit der sich zwei Webseiten nebeneinander im gleichen Tab öffnen lassen. Mit dieser Funktion können unter anderem Websites miteinander verglichen oder etwa Dokumente ohne getrennte Fenster nebeneinander bearbeitet werden.Hinzu kommt angeblich ein sogenanntes Tab Activity Center, in dem man sich einen ausführlichen Überblick über die Art der Nutzung des Browsers verschaffen kann. Das Ganze soll wohl ähnlich dem funktionieren, was man von Android oder iOS in Form von Digital Wellbeing oder Screen Time kennt. Microsoft erwägt außerdem laut den Berichten, dass Edge als eine Art Passwort-Manager für Windows funktionieren soll.Ebenfalls angedacht ist, die Einrichtung von Edge während der Installation von Windows durchführen zu lassen, womit man die Nutzer wohl eher dazu bewegen könnte, den hauseigenen Browser für mehr zu verwenden, als nur zum Download von Chrome oder Firefox. Noch ist allerdings offen, wann Edge "Phoenix" für die breite Masse der Nutzer zur Verfügung gestellt werden soll. Denkbar wäre auch, dass Microsoft die geplanten Neuerungen in kleinen Schritten mit neuen Versionen des Browsers einführt.