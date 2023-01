Optionales Update für Windows 10 als Release Preview gestartet

Microsoft hat für Windows 10 jetzt bereits mit einer Vorschau für das optionale Update für Januar nachgelegt. Es handelt sich um ein Update für Windows 10 Version 21H1 und 22H2, welches im Februar zum Patch-Day für alle Nutzer freigeben werden soll.

Microsoft hat mit dem neuen KB5019275-Update bereits sehr früh für die aktuell noch voll unterstützten Windows 10-Versionen die Vorschau für das optionale, nicht-si­cher­heits­relevante Update veröffentlicht. Erst Anfang der Woche war das reguläre Patch-Day-Update für Windows 10 erschienen.Das Update KB5019275 ist nun im sogenannten Release Preview Kanal verfügbar. Wer es schon ausprobieren möchte, kann das im Rahmen des Insider Programms. Dafür kann man sich jederzeit über die Einstellungs-App in Windows anmelden (Einstellungen / Windows Update / Windows Insider Programm).Informationen zum Inhalt der Updates stehen bisher allerdings noch nicht zur Verfügung, man kann nur spekulieren, welche Änderungen wohl eingeführt werden. Zu neuen Funktionen gibt es bisher noch keine Hinweise. Das gilt auch für wichtige Fehlerbehebungen - laut dem Windows Release Health Dashboard gibt es keine dringenden Probleme. Man wird sich also gedulden müssen, bis Microsoft Release Notes veröffentlicht.Bei der neuen Vorschau handelt es sich um nicht sicherheitsrelevante Aktualisierungen, die später in der Knowledge Base als KB5019275 geführt werden sollen, allerdings hat Microsoft bislang aber noch keine Beschreibungen zu den Updates veröffentlicht. Einzelheiten zu den Änderungen kennen wir daher aktuell noch nicht. Das ist üblich bei den Vorschau-Versionen. Falls zeitnah Details zu den bestätigten Inhalten vorliegen, werden wir sie nachreichen.Die Previews beziehungsweise optionalen Updates entsprechen den früher als C-Updates herausgegebenen Vorab-Versionen von Windows. Die darin enthalten Bugfixes werden - wenn nichts dazwischenkommt - zum Patch-Day im Februar dann automatisch an alle Nutzer verteilt.