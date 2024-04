Snipping Tool für Windows 11 bekommt viele sinnvolle Verbesserungen

Einst war es gar nicht so einfach, in Windows mit Bordmitteln einen Screenshot anzufertigen. Mit dem Snipping Tool hat sich das fundamental geändert und Microsoft verbessert das kleine, aber mittlerweile leistungsstarke Programm immer weiter.

Das Snipping Tool hat seine Wurzeln zwar im Jahr 2002, allerdings war es ursprünglich ein optionaler und durchaus versteckter Bestandteil. Dazu kommt, dass es schon lange Anwendungen wie Greenshot gibt, mit denen man schnell und einfach den Bildschirm oder auch bestimmte Teile "abfotografieren" kann. Mit Windows 10 Version 1809 wurde es dann unter dem Namen Snip & Sketch zum Bestandteil des Betriebssystems, mittlerweile ist es als Snipping Tool bekannt.Und Microsoft verbessert die Anwendung auch immer weiter. Wie der Windows-Enthusiast PhantomOcean3 alias @PhantomOfEarth auf Twitter zeigt (via Neowin ), wird es die App demnächst erlauben, seine Screenshots mit Emojis zu versehen. Das ist ein neuer Teil der kürzlich eingeführten Möglichkeit, Screenshots direkt über das Snipping Tool mit Formen wie Quadraten, Kreisen, Linien und Pfeilen zu versehen.Fürs erste ist die Anzahl der zur Verfügung stehenden Reaktionssymbole aber begrenzt, zunächst sind hier u. a. Daumen nach oben/unten, Herzchen, Sterne, Klatschen, Lachen etc. möglich, im Video von PhantomOcean3 kann man 18 Emojis zählen.Eine weitere interessante Ergänzung sind QR-Codes. Damit kann das Snipping Tool daraus direkt den dazugehörigen Link extrahieren und der Nutzer kann diesen dann bei Bedarf weiterverwenden. Damit wird Windows 11 zum ersten Mal einen integrierten QR-Code-Scanner bieten.Schließlich wird die SDR-Darstellung von Screenshots verbessert, die auf HDR-Monitoren erstellt wurden, hier wird es in den Einstellungen einen Punkt für den "HDR Screenshot Color Corrector" geben.