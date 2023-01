Avatar: The Way of Water knackt die Zwei-Milliarden-Dollar-Marke

Avatar: The Way of Water brauchte mehr als ein Jahrzehnt, damit der Film umgesetzt werden konnte. James Cameron ging damit auch ein Riesenwagnis ein, da die Produktion enorm viel Geld gekostet hat. Doch die Wette ging auf, denn nun wurde die 2-Mrd.-Dollar-Marke geknackt.

James Cameron: Drei Filme in Top-5

Cameron selbst hat zum Start des (Unter-)Wasser-Spektakels eingeräumt, dass Avatar: The Way of Water wohl "der schlechteste Geschäftsplan der Filmgeschichte" sei. Die Fortsetzung des Megahits von 2009 musste nämlich Platz drei oder vier der Allzeit-Rangliste erreichen, um überhaupt schwarze Zahlen schreiben zu können. Das war also eine verdammt riskante Wette - aber sie ging auf.Denn wie das Hollywood-Branchenmedium Deadline berichtet, konnte Avatar 2 am gestrigen Sonntag die Marke von eingespielten 2,024 Milliarden Dollar erreichen und stieg damit in den exklusiven Zwei-Milliarden-Dollar-Club auf. Damit ist The Way of Water der sechsterfolgreichste Film und wird sicherlich schon bald die Nummer 4 erreichen.Offiziell sind Star Wars: The Force Awakens (2,07 Milliarden Dollar) und Avengers: Infinity War (2,05 Milliarden Dollar) zwar noch vor Avatar 2, allerdings dürften diese beiden Filme schon diese Woche überholt werden. Wie weit der Science-Fiction-Streifen noch kommt, wird sich erst zeigen: Titanic liegt mit einem weltweiten Einspielergebnis von 2,1 Milliarden Dollar (nicht inflationskorrigiert) durchaus in Reichweite, es ist also möglich, dass Avatar 2 an der dritten Allzeit-Position landet.Die Top-2 scheint aber eher nicht erreichbar zu sein: Der erste Avatar-Teil kam auf 2,9 Milliarden Dollar, relativ knapp dahinter befindet sich Avengers: Endgame mit 2,7 Milliarden Dollar. James Cameron ist und bleibt aber der König der Filmwelt: Denn mit der Avatar-Fortsetzung ist er (bald) der erste und natürlich auch einzige Regisseur, der drei Filme in den Top-5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten platziert hat.