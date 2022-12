Avatar: The Way of Water knackt erste Milliarde an den Kinokassen

Trotz anfänglicher "Enttäuschung" erreicht Avatar 2 einen ersten Meilenstein. The Way of Water hat knapp zwei Wochen nach Kinostart weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Neben den USA und China gehört auch Deutschland zu einem wichtigen Markt.

Deutschland unter den "Top 5"

Ob der laut Regisseur James Cameron "schlechteste Geschäftsplan der Filmgeschichte" am Ende aufgeht, steht weiterhin in den Sternen. Denn Avatar: The Way of Water soll ein weltweites Einspielergebnis von mindestens zwei Milliarden US-Dollar anpeilen (müssen), um seine immensen Produktionskosten zu decken. Die Hälfte ist geschafft, wie auf Box Office Mojo zu lesen ist. Anlässlich der Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren zog es viele Science-Fiction-Fans in die Kinos.Der finanzielle Erfolg des zweiten Avatar-Streifens stand bereits am ersten Wochenende nach Veröffentlichung auf der Kippe. Mit einem weltweiten Umsatz von 435 Millionen US-Dollar lag The Way of Water lediglich auf Platz drei der erfolgreichsten Filmstarts in der Post-Pandemie-Ära. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (442 Millionen US-Dollar) und Spider-Man: No Way Home (600 Millionen US-Dollar) konnten nicht geschlagen werden. Keiner der beiden Filme konnte am Ende die 2-Milliarde-Grenze überschreiten.Bekanntlich gehört auch für Avatar 2 der US-amerikanische Markt zu den wichtigsten, selbst wenn hier nur etwa ein Drittel der Einnahmen generiert werden. Zudem konnte man in China bereits über 100 Millionen US-Dollar einspielen, gefolgt von Frankreich (60 Millionen US-Dollar), Südkorea (53 Millionen US-Dollar), Indien (39 Millionen US-Dollar), Deutschland (36 Millionen US-Dollar) und dem Vereinigten Königreich (33 Millionen US-Dollar).Es bleibt abzuwarten, ob sich Avatar: The Way of Water am Ende zu 2-Milliarden-Blockbustern wie Avengers: Infinity War und Endgame, Star Wars: Episode VII, Titanic und dem ersten Avatar-Teil gesellen kann.