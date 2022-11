Avatar 2: Der finale Trailer beeindruckt - und steckt voller Emotionen

Rückkehr nach Pandora

Avatar 2 soll emotionaler werden

Mit Avatar: The Way of Water startet in nicht einmal mehr einem Monat das vielleicht größte Science-Fiction-Highlight des Jahres im Kino. Um die Vorfreude noch weiter zu steigern, haben Disney und die 20th Century Studios jetzt den finalen Trailer veröffentlicht. Und dieser lässt keine Zweifel aufkommen, dass uns hier ein ziemliches Spektakel erwartet.Während Fans des ersten Avatar-Films von 2009 nun 13 Jahre auf die Fortsetzung warten mussten, ist auch für die Na'vi Jake und Neytiri rund ein Jahrzehnt vergangen. Die beiden haben inzwischen eine eigene Familie und versuchen, für diese eine sichere Heimat zu finden. Denn auch wenn es die neue und erneut ziemlich CGI-lastige Vorschau nur kurz zeigt, wird ihr Heimatplanet Pandora erneut von Invasoren von der Erde angegriffen.Zuflucht findet die Familie dann schließlich beim Stamm der Metkayina, welche die Küste von Pandoras Ozean besiedeln. Allerdings scheint auch dort die Idylle nicht lange anzuhalten und Jake und Neytiri sind erneut gezwungen zu kämpfen, wobei dieses Mal noch deutlich mehr für sie auf dem Spiel steht.Auch wenn der finale Trailer wieder vor allem die visuelle Pracht von Avatar 2 in den Vordergrund rückt, soll dieser Kinogänger auch mit einer gefühlvollen Geschichte fesseln, die sich dann stärker den einzelnen Charakteren und ihren Beziehungen zueinander widmet, als dies noch bei Teil 1 der Fall war. Genügend Zeit für beides bietet der Film jedenfalls - mit einer Spielzeit von rund 190 Minuten ist er rund eine halbe Stunde länger als sein Vorgänger.Ob Regisseur James Cameron mit Avatar: The Way of Water den Erfolg von damals wiederholen kann, wird sich nach dem Kinostart am 14. Dezember 2022 zeigen. Wünschenswert ist es, denn schließlich sind bis zu drei weitere Fortsetzungen geplant.