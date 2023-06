Avatar-Fortsetzungen wurden verschoben, teilweise absurd lange Zeit

James Camerons Avatar hat im vergangenen Jahr seine lange erwartete Fortsetzung bekommen und das (Unter-)Wasser-Abenteuer war auch der erhoffte Blockbuster. Ein dritter Teil ist bereits beschlossene Sache, ebenso sollen Teile 4 und 5 kommen - aber später als geplant.

Avatar 3 kommt im Dezember 2025

Zusammenfassung Avatar 3 erscheint später als geplant: 20. Dezember 2025 statt 2024.

Avatar 4 & 5 verschoben auf 2029 & 2031.

Disney verschiebt weitere Filme wie Star Wars, Avengers & Captain America.

Grund wohl Streik der Drehbuchautoren.

Der erste Teil der Science-Fiction-Hit-Reihe Avatar ist 2009 in die Kinos gekommen und es dauerte mehr als ein Jahrzehnt, bis wir im vergangenen Jahr die Fortsetzung zu sehen bekamen. Ganz so lange soll es zwar nicht dauern, bis Avatar 3 erscheint, aber doch länger als bisher geplant.Die Sequels, die bereits in Arbeit sind, wurden von Disney nämlich verschoben, wie der Medienkonzern gestern bekannt gab (via BBC ). Das betrifft auch den dritten Teil, der bereits größtenteils fertig ist. Dennoch hat der Micky-Maus-Konzern die Veröffentlichung um ein ganzes Jahr nach hinten verschoben. Ursprünglich geplant war, dass der noch Titel-lose Avatar 3 am 20. Dezember 2024 in die Kinos kommen soll, der neue Termin lautet nun 19. Dezember 2025.Avatar 4 hingegen wurde gleich um drei Jahre verschoben, nämlich von 2026 auf 2029. Auf den abschließenden und fünften Film der Reihe müssen Fans ebenfalls drei Jahre länger warten, das Finale der Reihe wird es - nach derzeitigen Planungen wohlgemerkt - erst 2031 zu sehen geben. Eine nähere Erklärung gab Disney dazu nicht ab, Avatar-Produzent Jon Landau schrieb allerdings auf Twitter, dass man mehr Zeit für die Produktion benötige.Auch andere Filme müssen warten, darunter Star Wars-Filme sowie Avengers: Kang Dynasty, das von Mai 2025 auf Mai 2026 wandert. Bei anderen Marvel-Produktionen sind es nur Wochen oder nur Monate, darunter "Captain America: Brave New World", das von Mai auf Juli 2024 verschoben wurde. Weitere (neue) Termine: "Thunderbolts" kommt nun im Dezember 2024, "Blade" im Februar 2025 und "Fantastic Four" im Mai 2025.Gründe für die Verschiebungen gibt es vermutlich mehrere, der wichtigste ist aber sicherlich der aktuelle Streik der Drehbuchautoren. Dessen Ende ist nicht abzusehen und deshalb müssen zahlreiche Studios umplanen.