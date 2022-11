Avatar 4 und 5 geplant, Avatar 3 könnte aber letzter Film der Reihe sein

Es dauert nicht mehr lange und wir werden im Kino den lang erwarteten Avatar 2 zu sehen bekommen. James Camerons neuer Film ist auch nicht der letzte, denn eigentlich soll das Science-Fiction-Spektakel insgesamt fünf Teile umfassen. Doch das hängt vom Erfolg von Teil 2 und 3 ab.

"Gehen die Leute noch ins Kino?"

Disney

Der erste Avatar liegt mittlerweile mehr als ein Jahrzehnt zurück, am 14. Dezember startet aber endlich die mit großer Spannung erwartete Fortsetzung mit dem Untertitel The Way of Water. Eines steht aber auch fest: Mit Avatar 2 ist nicht Schluss, Regisseur James Cameron hat bereits die Zusage zu Avatar 3. Und eigentlich sind noch ein vierter und sogar fünfter Besuch des Planeten Pandora geplant, das ist aber noch nicht beschlossene Sache.Alles hängt von den Einspielergebnissen ab, das weiß natürlich auch Cameron. Denn in einem Interview mit Total Film sagte der 68-Jährige, dass davon die Zukunft der Reihe abhängt. Und er ist auch darauf vorbereitet, da der Regisseur sagt, dass er Avatar auch als Trilogie zu Ende erzählen kann.Cameron: "Der Markt könnte uns sagen, dass wir in drei Monaten fertig sind, oder wir könnten halb fertig sein. Und das würde bedeuten: OK, lasst uns die Geschichte innerhalb des dritten Films abschließen und nicht endlos weitermachen, wenn es einfach nicht profitabel ist."Das Problem ist für Cameron, dass er derzeit nicht voraussagen kann, ob die Leute bereit sind, in Massen ins Kino zu gehen: "Wir leben heute in einer anderen Welt als zu der Zeit, als ich Avatar geschrieben habe", so der auf Blockbuster spezialisierte Regisseur. "Es war ein Doppelschlag - die Pandemie und das Streaming. Vielleicht erinnern wir die Leute aber auch daran, was es bedeutet, ins Kino zu gehen. Dieser Film tut das definitiv. Die Frage ist nur: Wie viele Leute interessiert das jetzt noch?"Allerdings ist unwahrscheinlich, dass Cameron auch bei Teil 4 und 5 noch im Regiestuhl sitzen wird. Denn er kann sich eine Übergabe an einen anderen Regisseur vorstellen, da es noch andere Dinge gibt, die ihn interessieren.