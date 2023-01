Corona-Warn-App 3.0: Großes Update für positive Selbsttests ist da

Die Corona-Warn-App steht ab sofort in der neuen Version 3.0 zum Download bereit. Mit dem Update wird es Nutzern unter anderem ermöglicht, alleine durchgeführte Selbsttest mit positiven Ergebnissen in der App zu vermerken und eine Warnung an andere zu senden.

Nur eine Eigenmeldung alle drei Monate

Nextpit

Beinahe drei Monate nach der letzten Aktualisierung schickt das Projektteam aus Robert Koch-Institut (RKI), Deutscher Telekom und SAP die Corona-Warn-App 3.0 ins Rennen, die jetzt im Apple App Store und Google Play Store heruntergeladen werden kann. Aus den Patch Notes gehen drei wichtige Änderungen hervor, vor allem in Bezug auf den Umgang mit Selbsttests und unregistrierten Tests.So können positive Ergebnisse, die bei alleine durchgeführten Coronatests festgestellt wurden, in der App hinterlegt werden. Gleiches gilt für unregistrierte Schnell- oder PCR-Tests, die positiv ausgefallen und von den zuständigen Teststellen nicht direkt an die Corona-Warn-App übermittelt worden sind. Eine zusätzliche Verifikation des positiven Testbefunds per teleTAN wird nicht mehr benötigt, weshalb die Verifikations-Hotline zum 31. Januar 2023 eingestellt wird.Um den Missbrauch der neuen Funktionen einzuschränken, können Nutzer innerhalb von drei Monaten maximal einen positiven Coronatest einreichen und somit eine Warnung in der näheren Umgebung des Smartphones auslösen. In Hinsicht auf die Kernfunktionen der Corona-Warn-App (CWA), die Risikoermittlung und Risikowarnung, hat sich mit dem aktuellen Update auf Version 3.0 nichts verändert.Die Verteilung der neuen Version erfolgt schrittweise über einen Zeitraum von 48 Stunden. Ein manuelles Update ist bereits jetzt für Nutzer von Apple iOS (iPhone) möglich, während Besitzer von Android-Smartphones laut den Entwicklern auf die automatische Update-Routine des Google Play Store warten müssen.