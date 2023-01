Leak: Windows 11 Datei-Explorer mit "empfohlene Inhalte" entdeckt

Microsoft arbeitet einem neuen Leak zufolge an einer weiteren interessanten Neuerung für den Datei-Explorer. Beim Durchstöbern des Codes ist einem Nutzer aufgefallen, dass dort eine neue Option auftaucht, sich "empfohlene Inhalte" anzeigen zu lassen.

Entdeckt hatte die neue Möglichkeit der Twitter-Nutzer @XenoPanther. Er zeigte seine Entdeckung auf Twitter und veröffentlichte gleich mehrere Bilder und seine Erkenntnisse zu der Neuerung.Dabei hatte @XenoPanther sich die Einstellungen genauer angeschaut und war dann im Abschnitt Datenschutz im Tab "Allgemein" auf etwas gestoßen, was bisher dort nicht zu finden war: Ein neues Kontrollkästchen mit der Bezeichnung "Empfohlene Inhalte anzeigen".Das kann natürlich nur eines bedeuten: Microsoft arbeitet an der Anzeige von empfohlene Inhalten im Explorer.Ausgegraben hatte @XenoPanther die Neuerung im aktuellen Windows 11 Dev-Build. Bisher kann man die Option so noch nicht sehen, sie ist zudem noch nicht aktivierter. Das deutet aber darauf hin, dass sich das in Kürze mit einem neuen Windows 11 Insider-Build ändern könnte. Aufgrund der Feiertage hatte Microsoft nun lange keine neue Vorschau mehr herausgegeben. Die Tests im öffentlichen Insider-Programm starten aber schon bald wieder.Bis jetzt gibt es keine weiteren Informationen über diese Funktion. Die Schlussfolgerungen aus der Entdeckung sind daher nur Spekulation, aber bringen interessante Einblicke in die Verbesserungen, an die Microsoft arbeitet. Microsoft erwägt also allem Anschein nach, empfohlene Inhalte in Windows 11 im Explorer einzuführen. Es gibt bereits empfohlene Apps und Dateien im Startmenü, was ein sehr nützliches Extra ist. Empfohlene Dateien im Datei-Explorer werden sicherlich so manch einem Nutzer helfen. Wir findet ihr die Idee?