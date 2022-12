NASA-Lander Mars InSight sendet traurige Nachricht, der Akku ist leer

Der InSight-Lander der NASA verabschiedet sich bei seinen "Fans" vom Mars . "Dies könnte das letzte Bild sein, das ich senden kann", heißt es auf dem InSight-Twitter-Account. Hintergrund ist der schwächer werdende Akku, der vermutlich kaum noch weitere Übermittlungen zulassen wird.

Das Ende war absehbar

NASA

Über den Mars-Lander InSight der NASA hatten wir in den vergangenen Jahren immer einmal wieder berichtet. Der Forschungsroboter ist seit Ende 2018 auf der Marsoberfläche dabei, Fotos aufzunehmen und andere Daten zu sammeln.Während seines Aufenthaltes hat InSight allerdings nicht nur Daten gesammelt - nach und nach hat sich auch Staub des roten Planeten auf ihm festgesetzt. Das ist nun vor allem für die Sonnenkollektoren langsam ein Problem. Die sollen InSight mit Strom versorgen, doch es war von Anfang an nur eine Frage der Zeit, bis das nicht mehr möglich sein wird.Die NASA hatte schon Anfang 2022 vorausgesagt , dass die Sonnenkollektoren noch in diesem Jahr ihre Wirkung verlieren und die Stromversorgung einstellen werden. Nun ist es scheinbar so weit, InSight hat vermutlich das letzte Bild gesendet, das der Lander jemals zur Erde zurückschicken wird.Der Twitter-Account von InSight verabschiedete sich am 19. Dezember offiziell mit einem letzten Bild von der Marsoberfläche."Meine Energie ist wirklich niedrig, also könnte dies das letzte Bild sein, das ich senden kann", heißt es in dem Tweet . "Macht euch aber keine Sorgen um mich: Meine Zeit hier war sowohl produktiv als auch heiter. Wenn ich weiter mit meinem Missionsteam sprechen kann, werde ich das tun - aber ich werde mich hier bald abmelden. Danke, dass ihr mich begleitet habt."InSight war am 26. November 2018 nach einem halben Jahr Reise durch das All auf dem Mars gelandet. Der Lander ist bestückt mit Messgeräten, die in Deutschland und in Frankreich entwickelt wurden.In einem Blog-Update teilte die NASA noch mit:"Am 18. Dezember 2022 antwortete InSight der NASA nicht auf die Kommunikation mit der Erde. Die Leistung der Landefähre hat erwartungsgemäß seit Monaten nachgelassen, und es wird angenommen, dass InSight sein Betriebsende erreicht haben könnte. Es ist nicht bekannt, was die Energieveränderung ausgelöst hat; das letzte Mal, dass die Mission mit dem Raumfahrzeug Kontakt aufnahm, war am 15. Dezember 2022. Die Mission wird weiterhin versuchen, InSight zu kontaktieren."