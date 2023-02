Der chinesische Mars-Rover hat sich seit Monaten nicht mehr bewegt

Das chinesische Raumfahrtprogramm ist so ambitioniert wie das Land selbst und konnte in den vergangenen Jahren auch diverse Erfolge feiern. China baut nicht nur eine eigene Raumstation auf, sondern hat auch mehrere Sonden ins All ausgesandt. Doch läuft dort alles nach Plan?

Chinesischer Rover bewegt sich nicht

Zusammenfassung Chinesisches Raumfahrtprogramm ist ambitioniert und feiert auch Erfolge.

China hat auf dem Mars bereits ein Gefährt gelandet.

Zhurong-Mars-Rover fehlt Transparenz der chinesischen Raumfahrtbehörde.

HiRise-Team hat Aufnahmen ausgewertet, die auf Stillstand schließen.

Grund dafür könnte die Stromversorgung sein.

Chinesische Mission ist dennoch als Erfolg zu werten.

Die Menschheit hat schon länger ihre Fühler Richtung Mars ausgestreckt, das betrifft natürlich nicht nur die öffentlichkeitswirksamen Ankündigungen von Elon Musk, sondern vor allem auch die jeweiligen Raumfahrtagenturen, die Sonden und Rover auf den Roten Planeten geschickt haben. Dazu zählen in erster Linie die NASA-Missionen , aber auch China hat auf dem Mars bereits ein Gefährt gelandet - als zweite Nation überhaupt.Der Zhurong-Mars-Rover ist dort nicht nur wissenschaftlich tätig, sondern soll auf dem Erdnachbar auch Präsenz und Selbstvertrauen zeigen. China will damit Führungsansprüche anmelden, nicht nur im All, sondern auch auf der Erde. Allerdings ist dieses Selbstvertrauen auch eine Propaganda-Sache, denn allzu transparent ist die chinesische Raumfahrtbehörde nicht. Im Gegenteil: Die nationale Raumfahrtbehörde Chinas gilt als besonders geheimniskrämerisch und so ist auch nicht klar, wie es tatsächlich um die Mars-Mission steht.Doch Aufnahmen, die das HiRise-Team (High Resolution Imaging Science Experiment an Bord des Mars Reconnaissance Orbiters) der University of Arizona ausgewertet hat, lassen darauf schließen, dass es nicht besonders gut um Zhurong steht (via Cnet ). Denn man hat hochaufgelöste Aufnahmen von März 2022, September 2022 und Februar 2023 verglichen und in den letzten beiden ist die Position des chinesischen Rovers unverändert.Das bedeutet, dass Zhurong seit mindestens fünf Monaten stillsteht und das ist sicherlich kein gutes Zeichen. Über den Grund für das mögliche Ende des Rovers kann man nur spekulieren, man kann aber durchaus annehmen, dass das mit der Stromversorgung zusammenhängt. Denn die staubigen Bedingungen auf dem Mars sind bekanntlich schwierig, da sich derartige Rover auf Solarkraft verlassen, die Panels aber immer wieder staubbedeckt sind.Offiziell kann und muss man die Mission aber dennoch als Erfolg werten. Denn Zhurongs Lebensdauer war auf gerade einmal drei Monate ausgelegt, diese hat der Rover auch klar überschritten.