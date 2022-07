Mysteriöses "Grasbüschel" auf dem Mars: NASA verblüfft sich selbst

Dünne Stängel wie Grashalme, zusammengeknüllt zu einem Büschel: Solch einen Anblick würde man nicht auf dem Mars vermuten. Doch genau ein solches Objekt wurde von Perseverance jetzt eingefangen. Die Erklärung ist aber weit weg von außerweltlicher Botanik.

Was liegt denn da unter dem Mars-Rover Perseverance?

Viele verteilte Teile

NASA

Eigentlich war der Mars-Rover Perseverance gerade dabei seinen Hauptjob zu erledigen, also einen Stein genauer unter die Lupe zu nehmen und Proben zu sammeln. Doch auf den entsprechenden Bildern der Kamera zur Gefahrenvermeidung vorne rechts zeigt sich dann ein Objekt, das so gar nicht in die Kulisse zwischen roten Sanddünen und schroffen Felsen passen will: ein kleines Büschel mit länglichen, halmartigen Strukturen. Was hat Perseverance da nur gefunden?Nach den ersten verdutzen Momenten war die Analyse der NASA , was der Mars-Rover hier kurioses unter sich liegen hat, dann aber schnell geleistet. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass es sich bei dem "Stück" um einen Teil der Wärmeisolierung handelt, mit der die Abstiegsstufe des Rovers ausgekleidet war.Perseverance befindet sich aktuell noch recht nah an der Absturzstelle seiner Abstiegsstufe und konnte sogar mit dem Mars-Helikopter erstmals spektakuläre Aufnahmen der Auswirkungen liefern. Die Wissenschaftler vermuten, dass in diesem Fall der Marswind dafür gesorgt hat, dass kleine Teilchen - unter anderem das Büschel - in die Richtung des Rovers geweht wurden.Für den Mars-Rover ist es nicht das erste Teil der Abstiegsstufe, das man weit abseits von deren Absturzstellen entdecken kann. Das ungewöhnliche Objekt zeigt aber einmal mehr, welche Auswirkungen solche Missionen auf fremde Planeten haben. Bei seiner Landung hat Perseverance viel irdisches Material über den Marsboden verteilt, das dort ohne weitere Einflussnahme sehr lange überdauern wird. Für zukünftige Marsianer wird es auf jeden Fall einiges zum Aufräumen geben.