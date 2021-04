NASA zeigt hochaufgelöstes Video des ersten Mars-Hubschraubers

Erster Mars-Flug in voller Länge

Weitere Starts folgen

Es war ein historischer Moment in der Geschichte der Raumfahrt und Menschheit insgesamt: Denn der NASA gelang es erstmals, ein konventionell betriebenes Flugobjekt auf dem Mars starten und landen zu lassen. Der Mars-Hubschrauber Ingenuity flog gestern erstmals auf eine Höhe von drei Metern. Nun ist dieses bisher einzigartige Manöver erstmals in hoher Auflösung zu sehen.Noch vor einigen Jahren musste man sich tagelang gedulden, bis Bildmaterial von einem fremden Planeten zur Erde gelangte, das Ergebnis waren dann Aufnahmen, die einiges an Phantasie erforderten, damit man sich etwas vorstellen kann. Mittlerweile bekommt man schon nach wenigen Stunden hochaufgelöste Aufnahmen und das nicht nur Standbilder, sondern auch Videos.Und so kann man bereits einen Tag nach dem historischen Flug des Mars-Helikopters Ingenuity ein hochaufgelöstes Video sehen. Das kommt zwar "nur" in 720p-Auflösung daher, man kann Start, Flug und Landung aber in voller Länge erleben. Zwar hat die US-amerikanische Raumfahrtbehörde National Aeronautics and Space Administration (NASA) bereits gestern ein animiertes GIF des Fluges veröffentlicht, dieses hatte aber "Löcher" in den Aufnahmen.Die Aufnahme entstand mit Hilfe der Mastcam-Z-Kameras des Mars-Rovers Perseverance, dieser stand gut 60 Meter von Ingenuity entfernt am so genannten Van Zyl Overlook, der Helikopter befand sich für den Flugversuch im Jezero genannten Krater.Das rund zwei Kilogramm leichte Fluggefährt hat große gegenläufige Rotoren und dient vor allem dem Zweck, zu testen, wie ein solcher Helikopter zur Erforschung des Mars eingesetzt werden kann. In den kommenden Tagen und Wochen soll Ingenuity mehrfach abheben, der "Schwierigkeitsgrad" soll auch kontinuierlich steigen.