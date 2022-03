Deliver Us Mars: Erster Trailer enthüllt das Science-Fiction-Adventure

Das Indie-Entwicklerstudio KeokeN Interactive hat mit Deliver Us Mars einen Nachfolger zum Sci-Fi-Thriller Deliver Us The Moon angekündigt. Dieses Mal nehmen Spieler eine gefährliche Mission an, die sie auf unseren roten Nachbarplaneten führt. Ein erster Trailer stimmt auf das Abenteuer ein.Deliver Us Mars spielt rund zehn Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers. Die Zukunft der Menschheit ist weiterhin bedroht, als schließlich auch noch die Arche-Kolonieschiffe auf dem Mars von den geheimnisvollen Outward gestohlen werden. Spieler folgen einem Notruf auf dem Mars und müssen dort die verschwundenen Archen wiederfinden.Wie die Entwickler erklären, müssen sich Spieler nicht nur mit den schwierigen Umständen auf der Marsoberfläche, sondern auch einigen geistigen Herausforderungen auseinandersetzen. Im Ankündigungstrailer ist zudem eine schwebende Drohne zu sehen, die den Spieler während seiner Mission begleitet.Deliver Us Mars erscheint für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S , einen Termin für die Veröffentlichung gibt es bislang aber noch nicht.