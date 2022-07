Windows 11: Microsoft testet CD-Rippen im Media Player, neue Kamera

Das Insider-Programm kommt nicht nur für Tests neuer Features des Betriebssystems zum Einsatz, es werden auch immer wieder einzelne Apps aktualisiert und getestet. Nun hat Microsoft angekündigt, dass man dem Media Player, der Kamera- und Filme & TV-App Updates spendiert.

Der Media Player von Windows 11 ist noch eine relativ neue Anwendung, Microsoft hat die aktualisierte Version der App ersten Nutzern im Herbst 2021 bereitgestellt. Es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis das Programm einige wichtige Features bekommen hat, so unterstützt der Media Player beispielsweise erst seit März die Wiedergabe von CDs.Nun hat Microsoft bekannt gegeben, dass man die Funktionalität im Zusammenhang mit Compact Discs erweitert und ab Version 11.2206.30.0 das Rippen von CDs unterstützt. Es ist ab dieser Ausgabe möglich, die Musik als Dateien auf dem PC abzuspeichern, als Formate werden hier AAC, WMA, FLAC und ALAC unterstützt.Microsoft hat auch ein Update der Kamera-App bekanntgegeben, die dazugehörige Versionsnummer lautet 2022.2206.2.0. Die Kamera-App hat damit den Look and Feel von Windows 11 erhalten. Zusätzlich zur bestehenden Unterstützung für Kamera-, Video-, Dokument- und Whiteboard-Aufnahme-Modi unterstützt die Anwendung nun auch das Scannen von QR-Codes und Barcodes.Es gibt auch noch eine dritte App, die aktualisiert wird, und zwar Filme & TV (Version 10.22061): Zum einen bekommt die Anwendung native Arm64-Unterstützung, damit sollte die App auf entsprechenden Geräten bessere Performance bieten. Zum anderen wandert das lokale Playback bzw. die dazugehörigen Zuordnungen der Dateitypen in den Media Player. Wer also Video-Dateien von der Festplatte abspielen will, bei dem öffnet sich künftig standardmäßig der Media Player und nicht länger Filme & TV.