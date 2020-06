VLC Media Player Download - Musik & Videos abspielen

VLC Player: Das ist neu

VLC Media Player Download & Installation

Vielseitiger Video Player

VLC Media Player für fast jedes Format

VLC Download für andere Plattformen

Mit dem kostenlosen Download des VLC Media Player für Windows 10 spielen Sie ohne Zusatz-Software nahezu jedes Video- und Audio-Format auf Ihrem PC ab.Wegen seiner hohen Vielseitigkeit gilt der VLC Media Player (ehemals "VideoLAN Client") unter PC-Nutzern zu den beliebtesten Multimedia-Programmen. Aktuell steht die Software in der Version 3.0.11 zum Download bereit.Mit Version 3.0 haben die Entwickler dem VLC Player ein größeres Funktionsupdate spendiert. So nutzt dieser jetzt ein standardmäßiges Hardware-Decoding (DxVA2 und D3D11), um Videos in 4K- oder sogar 8K-Auflösung flüssig abspielen zu können. Die beiden Standards 10-Bit und HDR werden unterstützt, außerdem kann der Player jetzt auch 360-Grad-Videos und 3D Audio abspielen.Zu den weiteren Neuerungen zählt die Möglichkeit, Medien zu Google Chrome­cast zu streamen und auf Laufwerke im Netzwerk sowie NAS-Systeme zuzugreifen. Version 3.0.5 bringt weitere Verbesserungen und Fehler­kor­rek­tu­ren. Eine Übersicht der zahlreichen weiteren Änderungen findet sich im Changelog Schon seit einer Weile ist der VLC Media Player neben einer 32-Bit-Version auch als für 64-Bit-Systeme angepasste Variante verfügbar, die auf geeigneten Systemen eine verbesserte Performance verspricht. Bereits während der Installation kann der VLC Player als Standardsoftware für die unterstützten Dateiformate eingestellt werden. Dieser Schritt lässt sich aber auch später noch jederzeit nachholen.Der VLC-Player, früher auch VideoLAN-Client ge­nannt, wird seit 1996 von einem in­ter­na­ti­o­na­len Team mit Entwicklern aus über 20 Ländern wei­ter­entwickelt. Eine der Haupt­ei­gen­schaf­ten des quelloffenen und portablen Multimedia-Players ist die umfassende Unter­stüt­zung verschiedener Audio- und Videocodecs, ohne dass weitere An­passungen an dem Programm vorgenommen werden müssen. Darüber hinaus kann die Soft­ware auch mit Blu-rays, DVDs, Video-CDs, verschiedenen Streaming-Protokollen und Schnittstellen für TV-Karten umgehen.Dank der Unterstützung von Formaten wie MPEG und DivX können mit dem VLC Media Player Videos abgespielt werden, die sich gerade noch im Download befinden. Um über­prüfen zu können, ob der gewählte Download auch den Vorstellungen entspricht, können per ZIP verpackte Dateien abgespielt werden, ohne dass diese vorher entpackt werden müssen. Darüber hinaus ist es sogar möglich, AVI-Dateien abzuspielen, die beispielsweise wegen eines abgebrochenen Downloads nur unvollständig und bruchstückhaft vorliegen.Neben dieser reichhaltigen Unterstützung verschiedener Medienformate bietet VLC viele Features, die den Umgang mit Filmen, Musik und Co. erleichtern. So kann das Programm automatisch nach Zusatzinformationen wie Alben-Covern Ausschau halten. Sollte ein Song oder Film mit zu geringer Lautstärke vorliegen, kann das Gesamtvolumen künstlich auf bis zu 200 Prozent des vorherigen Maximalwertes gesteigert werden.Will man nicht lange nach passenden Codecs suchen und mit einem Programm möglichst alle Medienformate abspielen, ist VLC seit fast 20 Jahren eine der beliebtesten Lösungen. Neben seiner Funktion als vielseitiger Multimedia-Player kann VLC auch als Streaming-Server ein­ge­rich­tet werden. Die Optik von VLC kann mit Skins angepasst werden.Neben der Version für Systeme mit Windows-OS kann VLC unter anderem auch für Linux und Mac OS X heruntergeladen werden. Für Windows steht auch eine Version bereit, die ohne Installation vom USB-Stick ausgeführt werden kann.