Sky Deutschland: Verkauf soll bereits in trockenen Tüchern sein

Seit einigen Wochen geistern Verkaufsgerüchte über den Streaming-Anbieter Sky durch die Medien. Jetzt heißt es, dass das Geschäft kurz vor dem Abschluss steht - Sky Deutschland hat demnach bald einen neuen Eigentümer.

Vertragspartner noch unbestätigt

Preis im Keller

Sky

Offiziell bekannt machen wollen die Geschäftspartner das aber erst Anfang 2023. Das geht aus einer Meldung von DWDL.de hervor.Noch-Eigentümer Comcast steht laut den Informationen vor dem Abschluss der Herauslösung von Sky Deutschland aus der Sky-Gruppe. Insider bestätigten, dass der Umbau des Konzerns noch in diesem Jahr erfolgen soll und es im kommenden Jahr gleich mit einem neuen Eigentümer für den Deutschland-Teil weitergehen kann.Bislang wurde noch nichts durch die Vertragspartner bestätigt, aber es gilt laut dem Medienbericht als wahrscheinlich, dass "Ralph Dommermuth, Gründer und Mehrheitsaktionär von United Internet, nach einem Verkauf mit seinen Unternehmungen zum künftigen Gesellschafterkreis des deutschen Pay-TV-Unternehmens gehören wird".Anfang November wurde bekannt, dass Dommermuth für 1&1 den Kauf des Streamingdienstes Sky prüft und ein Angebot abgegeben haben soll. Andere potenzielle Käufer haben in den letzten Wochen und Tagen bereits in diversen Stellungnahmen ein Interesse an Sky verneint. Dazu gehören die ProSiebenSat.1 Media SE, Deutsche Telekom und Ex-Premiere-Chef Georg Kofler. 1&1 hat sich nicht zu dem Kauf geäußert. Sky beziehungsweise Comcast soll nun kurz davor stehen, einen Deal zu verkünden - dann ist auch das Rätselraten endlich vorbei.Laut Insiderberichten wird das Unternehmen aktuell in Höhe von einer Milliarde US-Dollar bewertet. Zum Vergleich: 2014 wurde der Mehrheitsanteil von rund 57 Prozent an Sky Deutschland für 3,7 Milliarden Euro verkauft. Damals lag die Gesamtbewertung damit bei 6,5 Milliarden Euro.