Sky Übernahmegerüchte: 1&1 soll Kauf des Streamingdienstes prüfen

Nachdem vor Kurzem die ersten Gerüchte aufgekommen waren, dass der Streaming-Anbieter Sky zum Verkauf steht, folgen jetzt Details zu den Übernahme-Interessenten. Laut Medienberichten soll der Telekomkonzern 1&1 ernsthafte Absichten haben.

Mehrere potenzielle Interessierte

Das meldet das Online-Magazin DWDL mit Verweis auf interne Quellen, die mit den Verkaufsgesprächen bei Comcast vertraut sind. Comcast hatte vor einigen Tagen durchsickern lassen, dass man sich von Sky Deutschland trennen will , da die Umsätze weit hinter den Erwartungen zurückbleiben.Wie bisher alle Informationen zu den Sky-Übernahmegerüchten ist auch das angebliche Interesse von 1&1 und deren Mutterkonzern United Internet aktuell nicht zu bestätigen. 1&1 hat sich dazu nicht geäußert und wird das wohl auch nicht tun, solang man kein Abkommen verhandelt hat.Dass es einen deutschen Interessenten gibt, war zunächst übrigens nicht durchgesickert. In der vergangenen Woche war lediglich von mehreren potenziellen Partnern, darunter Warner Bros. Discovery und Canal+, die Rede.DWDL erklärt aber schon jetzt, warum Sky für 1&1 besonders attraktiv wäre - und das liegt im Grunde auch auf der Hand: "Als neuer Eigentümer von Sky Deutschland könnte 1&1 neue Kundschaft bald auch mit TV-Paketen locken und versuchen, über Bundles, denen dann auch die Sport-, Entertainment- und Fiktionangebote von Sky angehören, den Abstand zur Deutschen Telekom und Vodafone zu verringern," schreibt das Magazin. Zudem könnte 1&1 diesen Bonus jetzt recht günstig dazu kaufen. Der Wert von Sky Deutschland ist in den letzten Monaten stark gesunken.Laut Insiderberichten wird das Unternehmen aktuell in Höhe von einer Milliarde US-Dollar bewertet. Zum Vergleich: 2014 wurde der Mehrheitsanteil von rund 57 Prozent an Sky Deutschland für 3,7 Milliarden Euro verkauft. Damals lag die Gesamtbewertung damit bei 6,5 Milliarden Euro.