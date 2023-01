Sky streicht nach nur einem Jahr wieder Inhalte von Anbieter Peacock

Anfang des vergangenen Jahres starteten Inhalte des Video-on-Demand-Dienstleisters Peacock bei Sky Deutschland . Doch nicht einmal ein Jahr später gibt es einen radikalen Kahlschlag - viele Serien- und Filmangebote wurden jetzt gestrichen.

Serienklassiker von NBCUniversal

Das meldet unter anderem Caschy in seinem Weblog . Sky-Kunden haben das vielleicht auch schon bemerkt.Laut Caschy hat Sky dabei schon seit November bei vielen Inhalten angezeigt, "dass diese zum Jahresstart 2023 nicht mehr verfügbar seien - schaut man rein, wird man feststellen, dass sehr viel fehlt, selbst frische Serien wie The Undeclared War", heißt es. Sky bestätigte jetzt, dass ab Januar 2023 einige Peacock-Inhalte bei Sky in Deutschland , Österreich und der Schweiz nicht mehr verfügbar sein werden. Details nannte der Konzern allerdings nicht. Man kann nur spekulieren, ob es etwas mit dem Start von Universal+ zu tun haben könnte oder auch mit der Verkaufsabsicht von Noch-Sky-Eigentümer Comcast.Bisher war es so, dass ausgewählte Inhalte von Peacock im Entertainment-Paket von Sky Deutschland und Sky Österreich enthalten waren.Kunden mit Entertainment-Paket erhielten damit automatisch Zugriff auf diese Inhalte und mussten nichts weiter machen. Allerdings gibt es einen Haken, Inhalte auf Abruf werden auf dem Sky+ Receiver nur stark reduziert angezeigt. Als Kunde mit einem Sky+ Receiver ließ sich Peacock daher nur über Sky Go schauen.Zum Angebot gehören etwa Serienklassiker von NBCUniversal und auch eine Reihe von Peacock-Eigenproduktionen wie Saved by the Bell, Rutherford Falls, MacGruber oder Bel-Air. Einige wurden bisher nur angekündigt, werden nun aber wohl für Sky Deutschland-Kunden gar nicht starten.