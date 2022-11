Sky-Q-App für Xbox gestartet, Funktionsumfang wie ein Receiver

Der Streaming-Anbieter Sky stellt ab sofort eine eigene Sky-Q-App für Xbox-Nutzer zur Verfügung. Damit lässt sich Sky im selben Umfang nutzen, wie das mit einem Sky-Q-Receiver möglich ist - und das ohne weitere Kosten.

Technische Voraussetzung

Euer Sky Community Team Liebe Community,ab heute, den 28. November 2022 ist es so weit: Es gibt die Sky Q App für die Xbox.Die App ist für Xbox One, X Box Series S & Xbox Series X verfügbar und kann kostenlos im App Store heruntergeladen werden. Ihr habt die gleichen Funktionen wie auf Samsung, LG TV und Playstation und könnt sowohl lineares Fernsehen als auch Video on Demand schauen. Der Ton ist in Stereo sowie die Bildqualität in HD vorhanden. Ebenso ist Autoplay möglich. Untertitel und Aufnahmen sind nicht verfügbar.Bitte bedenkt: Um das Sky Programm über euer Abonnement schauen zu können, benötigt ihr die Multiscreen-Option oder den Q Full Service.Weitere Infos zur Nutzung der App findet ihr im Hilfecenter Viel Spaß mit der App wünschtEuer Sky Community Team

Das hat das Unternehmen heute angekündigt und die Xbox-App nach einer Beta-Phase für alle Nutzer gestartet. Die App lässt sich einfach über den MS Store auf die Konsole laden. Sie ist kompatibel mit der Xbox One , Xbox Series S und Xbox Series X Nach dem Einloggen findet man in der Nutzeroberfläche die wichtigsten Features auf einen Blick. Dazu gehört beim Abspielen dann auch die Funktion Autoplay, um nach dem Ende einer Folge die nächste automatisch zu starten, sowie Restart, um bereits laufende Sendungen von Anfang an zu schauen.Laut Sky gehört zu den technischen Voraussetzungen für die App ein aktiver Kundenzugang zu Sky Q entweder mit Sky-Q-Service oder Sky-Q-Multiscreen. Für den Zugang zur App sind separate Sky-Q-Login-Daten vonnöten, die Anmeldung mit einem Sky-Ticket-Login funktioniert nicht. Zu den weiteren Voraussetzungen gehört eine Internetverbindung mit einer Bandbreite von mindestens 8, besser 25 Mbit pro Sekunde."Die Einführung der Sky-Q-App auf der Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X stärkt noch einmal unsere Multiscreen-Lösung. So können unsere Kunden Sky Q noch flexibler und komfortabler nutzen", erläuterte Wolfram Wildhagen, Senior Vice President Sky TV.