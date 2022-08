Accountsharing wird bei Streaming-Anbietern nicht gern gesehen. Nachdem Netflix derzeit Schlagzeilen macht, weil man stärker gegen das Teilen vorgeht , fällt nun auch Sky mit Maßnahmen auf. Was kommen wird, ist aber unbekannt.

Darin heißt es: "Wir freuen uns sehr, dass du Sky bereits auf mehreren Geräten schaust. Eine Liste deiner registrierten Geräte kannst du hier einsehen. Achte bitte darauf, dass deine registrierten Geräte alle aus einem Haushalt stammen - das verlangen unsere AGB. Innerhalb deines Haushalts dürfen mehrere Personen Sky auf mehreren Geräten nutzen, für unterwegs gibt es Sky Go.



Geräte außerhalb des Haushalts? Lösche bitte alle Geräte von Personen, die nicht zu deinem Haushalt gehören. Ändere dann bitte deine Sky PIN, damit diese Personen sich nicht erneut einloggen und auf Sky Inhalte zugreifen können. Teile deine Login-Daten danach bitte nicht mit Personen, die nicht zu deinem Haushalt gehören.



Falls Unbekannte auf deine Inhalte zugreifen: Solltest du vermuten, dass unbekannte Personen außerhalb deines Haushalts deine Sky Login-Daten verwenden, verwalte bitte wie oben beschrieben deine Geräteliste und ändere gegebenenfalls deine Sky PIN."

Der Anbieter Sky macht nun aber mehr Druck auf seine Kunden. Über mögliche Konsequenzen, die auf Kunden aufgrund des Accountsharings zukommen könnten, wird aktuell aber noch nichts gesagt. Das berichtet das Online-Magazin Teltarif Sky versendet jetzt E-Mails an Kunden, mit denen sie aufgefordert werden, sich die AGB noch einmal in Bezug auf das Teilen der Login-Daten gründlich durchzulesen und die Listen ihrer angemeldeten Geräte zu überprüfen.Sky sucht dabei jetzt nach "haus­halts­fremden" Geräten, die sich bei einem Sky-Konto mit angemeldet haben.Bisher ist nicht bekannt, ob Sky diese E-Mails bei konkreten Verdachtsfällen aussendet, oder ob es sich um eine Art regelmäßige Erinnerung handelt. Einige Sky-Kunden haben diese Aufforderung schon seit Sommer 2021 immer wieder bekommen, doch sind sich nicht bewusst, irgendetwas getan zu haben, das gegen die AGB verstößt.Zunächst waren einige Kunden davon ausgegangen, dass es sich um Spam handelt, doch die Aufforderungen kommen tatsächlich von Sky. Ein Moderator im Sky-Forum hat den Versand der E-Mails bestätigt und begründet:"Ich habe mir nun Infos eingeholt, was mal echt schnell ging. In der Tat werden diese E-Mails von Sky versendet, weil so einige Kunden die Accounts mit anderen teilen. Allen sollten gemäß den AGB bekannt sein, dass der Sky Q Receiver und auch die Sky Q App nur an der bei uns gemeldeten Adresse genutzt werden darf. Diese E-Mails werden nun als Erinnerung daran versendet. Falls das bei jemanden nicht mehr zutrifft, aber er/sie dennoch diese E-Mail erhalten hat, ist das haushaltsfremde Gerät aber noch in der Geräteliste vorhanden."