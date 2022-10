Merkwürdige Preisentscheidung bei Sky - und neue Verkaufsgerüchte

Der Streaming-Anbieter Sky Deutschland überrascht jetzt mit zwei Meldungen: Zum einen werden die Sky-Pakete für Bestandskunden bald deutlich teurer. Zum anderen steht Sky Deutschland zum Verkauf - und das bedeutet auch eine recht ungewisse Zukunft.

Nicht profitabel genug

Das meldet das Online-Magazin DWDL . Sky Deutschland hat demnach angekündigt, nach Apple+, Amazon Prime und Dazn nun ebenfalls an der Preisschraube zu drehen und die Abonnements teurer zu machen."Uns ist bewusst, dass Preiserhöhungen nie willkommen sind", erklärte ein Sprecher von Sky. "Deshalb versuchen wir, die Preise so niedrig wie möglich zu halten und gleichzeitig die Inhalte, die unsere Kunden lieben, sowie die Flexibilität bei der Wahl des richtigen Pakets anzubieten". Konkret bedeutet das, dass die Preise um bis zu 10 Euro monatlich erhöht werden. Da kommt es ganz darauf an, welches Abo-Paket ein Kunde nutzt.Zudem will Sky die Preiserhöhung erst einmal nur für die Bestandskunden durchsetzen, die aus der Mindestvertragslaufzeit raus sind. Für alle anderen bleiben die Preise stabil. Sky kündigt den Kunden ihre Anpassungen dementsprechend individuell per E-Mail an.Die andere Überraschung von Sky ist, dass es nun nach den ersten Verkaufsgerüchten nun doch recht konkret wird. Laut DWDL will Comcast, im Hinblick auf eine milliardenschwere Abschreibung auf seine europäischen Tochterunternehmen, sich nun schnell von Sky Deutschland trennen. Der Wert wird derzeit auf rund eine Milliarde Euro geschätzt. Comcast hatte vor rund vier Jahren den Bieterstreit gegen Fox gewonnen und Sky Europa übernommen.Zwei Konzernteile - Sky Deutschland und Sky Italien - liegen bei der Umsatzerwartung aber stark zurück und könnten nun abgestoßen werden. Laut Gerüchteküche gibt es mehrere potenzielle Partner, darunter Warner Bros. Discovery und Canal+.