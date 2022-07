Sky und DAZN bündeln ihre Bundesliga-Abos - Nur Augenwischerei?

Der Pay-TV-Anbieter Sky will zurück zu seinen Wurzeln - Alle Spiele, alle Tore. Dafür holt man sich den nach Preiserhöhungen in die Kritik geratenen Streaming-Anbieter DAZN ins Boot und kombiniert seine Bundesliga-Pakete für Neukunden. Doch können Fußball-Fans wirklich sparen?

Preisvorteil des Sky-Bundles in Wirklichkeit nur gering

DAZN- und Bundesliga-Pakete im Überblick

DAZN / Sky

Charly Classen, Executive Vice President Sport bei Sky Deutschland hängt sich weit aus dem Fenster: "Auf dieses Angebot hat Fußballdeutschland gewartet" gibt er werbewirksam in einer Pressemitteilung des Unternehmens zu verstehen. Der angeblich beste Deal: Für 38,99 Euro pro Monat bei einer Vertragslaufzeit von mindestens einem Jahr werden ab sofort die Sky-Pakete Entertainment und Bundesliga mit dem Jahrespaket von DAZN und den beiden linearen Kanälen DAZN1 und DAZN2 kombiniert. Somit erhält man Zugriff auf die komplette erste und zweite Bundesliga sowie nahezu alle Spiele die Champions League.Offiziell soll die Ersparnis im ersten Jahr bei 156 Euro liegen. Im Kleingedruckten löst Sky die Angabe des Rabatts allerdings auf, denn verglichen werden hier die Sparpreise der Pay-TV-Sender und des reduzierten DAZN-Jahresabonnements mit den sonst üblichen Normalpreisen und monatlich kündbaren Abos. Abseits des Kombi-Pakets können die Sky-Pakete Entertainment und Bundesliga von Neukunden im ersten Jahr für monatlich 20 Euro erworben werden. Das Jahrespaket von DAZN schlägt hingegen derzeit mit 274,99 Euro via Gutscheinkarte zu Buche.Im Einzelkauf würden die Zusatzkosten somit bei unter 4 Euro pro Monat respektive 47 Euro pro Jahr liegen, nicht etwa bei 156 Euro. Bevor man sich allerdings für ein ganzes Jahr an Sky und DAZN bindet und damit immerhin beinahe 470 Euro (im 2. Jahr 744 Euro) investiert, sollte man einschlägige Schnäppchen-Seiten nutzen, um an günstigere DAZN-Abos zu gelangen, meist über Deals aus der Schweiz und Österreich. Mit etwas Glück liegen die Kosten für ein DAZN-Jahresabo so deutlich unter 200 Euro.