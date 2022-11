Windows 11: Microsofts Defender ist bei AV-Test wieder Schlusslicht

Microsoft hatte zum Security-Institut AV-Test lange ein eher zwiespältiges Verhältnis. Denn der Defender von Microsoft, also die in Windows integrierte Sicherheits-Software, kam viele Jahre schlecht weg. Das hat sich zwar zuletzt geändert, doch nun ist man wieder Schlusslicht.

Performance drückt die Wertung

AV-Test veröffentlicht regelmäßig Analysen zu den einzelnen Antiviren-Programmen, die es auf dem Markt gibt und nimmt im Rahmen dieser Tests auch Microsofts Defender unter die Lupe. In den vergangenen Jahren hatte die Windows-interne Software nicht die geringsten Probleme, die Tests der Sicherheitsforscher aus Magdeburg zu bestehen, und zwar in der Regel mit Höchstnoten.Konkret betraf das den Defender von Windows 10. Nun hat sich AV-Test erstmals die Windows 11-Version vorgenommen und hierbei kommt es zu einer eher ungewöhnlichen Trendumkehr: Denn in der neuesten Übersicht belegt der Defender - gemeinsam mit PC Matic - mit 16 von 18 möglichen Punkten den letzten Platz.Grund für die schlechte Wertung ist vor allem die Performance, hier kommt der Defender auf nur 4,5 von maximal sechs möglichen Punkten. Sieht man sich das Ergebnis im Detail an, dann fällt auf, dass die langsame Kopiergeschwindigkeit (Dateien lokal und im Netzwerk) für das schlechte Abschneiden verantwortlich ist. Denn hier sieht AV-Test einen Abfall von 53 bis 63 Prozent - als Industrie-Durchschnitt werden hier gerade einmal fünf Prozent angegeben.Das ist schon einigermaßen ungewöhnlich, denn unter Windows 10 gab und gibt es keine vergleichbaren Probleme. Das Urteil des Sicherheitsinstituts scheint also eher ein allgemeines Windows 11-Problem (das möglicherweise sogar mit einem Bug zusammenhängt) zu sein und ist keines, das die Sicherheit des Systems gefährdet. Denn in der Kerndisziplin eines Antiviren-Programms, also der Sicherheit, kommt der Defender auf 5,5 von sechs Punkten. In der Usability gibt es dann schließlich die volle Punktezahl.