Horror pur: Microsoft kündigt acht neue Xbox Game Pass-Spiele an

Die letzten Tage im Oktober stehen ganz im Sinne von Halloween, so auch im Xbox Game Pass. Microsoft bestückt die Spiele-Flatrate für PCs, Xbox-Konsolen und die Cloud mit acht neuen Titeln. Darunter die Horror-Schocker der Amnesia Collection, Soma und Persona 5 Royal.

Oktober 2022 - Kommende Spiele im Xbox Game Pass:

Jetzt verfügbar - A Plaque Tale: Requiem

Ab 20. Oktober - Amnesia: Collection

Ab 20. Oktober - Amnesia: Rebirth

Ab 20. Oktober - Phantom Abyss (Game Preview)

Ab 20. Oktober - Soma

Ab 21. Oktober - Persona 5 Royal

Ab 27. Oktober - Frog Detective: The Entire Mystery

Ab 27. Oktober - Gunfire Reborn

Ab 27. Oktober - Signals

Nachdem im September unter anderem der Disney-Hit Dreamlight Valley den Xbox Game Pass für PCs und Konsolen erreicht hat, folgten im Oktober bis dato unter anderem zwei Seasons von The Walking Dead, Scorn, A Plague Tale: Requiem und Medieval Dynasty. Nun kündigt Microsoft acht weitere Titel für die zweite Monatshälfte an, die in den kommenden Tagen und Wochen innerhalb der Spiele-Flatrate zugänglich gemacht werden.Zu den Neuzugängen gehört unter anderem die Collection des Horror-Games Amnesia inklusive Rebirth. Außerdem wird das asynchrone Multiplayer-Spiel Phantom Abyss in einer Game-Preview zur Verfügung stehen. Mit Persona 5 Royal erscheint weiterhin ein bekanntes japanisches Rollenspiel, das bereits ein paar Jahre auf dem Buckel hat, auf der Xbox allerdings erst jetzt sein Debüt feiert.Ferner können sich Abonnenten des PC- bzw. Xbox Game Pass auf Sci-Fi-Horror in Soma, drei lustige Krimis in Frog Detective, eine Retro-Tech-Welt in Signalis und FPS-Action in Gunfire Reborn freuen.In Hinsicht auf neue DLCs, Perks und Game-Updates kündigt Microsoft unter anderem neue Inhalte für No Man's Sky (Update 4.0) und Sea of Thieves (The Herald of the Flame) an. Spieler von Die Sims 4 können zudem auf das "Get To Work"-Erweiterungspaket zurückgreifen und in Minecraft Dungeons steht mit der Fauna Faire eine Feier in der Oberwelt auf dem Programm. Ab Ende Oktober bietet man zudem Age of Empires IV und Fallout 76 kostenlos in einer Anniversary Edition an. Letzteres allerdings nur für Ultimate-Mitglieder.Bekanntlich werden erneut einige Titel den Game Pass verlassen, darunter auch Sniper Elite 4, Backbone, Second Extinction, The Forgotten City, Alan Wake: American Nightmare und Project Wingman. Stichtag hierfür ist der 31. Oktober 2022.