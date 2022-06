Spiele-Streaming: Samsung bringt Xbox Cloud-Gaming auf QLED-TVs

Samsung und Microsoft weiten ihre Gaming-Kooperation aus und bringen die Xbox-App samt Spiele-Streaming ab Ende Juni auf eine Vielzahl von (Neo) QLED-TVs. Zusätzlich werden Nvidia GeForce Now und Google Stadia als Alternative zum Xbox Game Pass zur Verfügung stehen.

Samsung verspricht hunderte Spiele aus der Cloud

Vorerst soll der Gaming-Hub des südkoreanischen Herstellers nur für die Fernseher des aktuellen 2022er-Baujahrs bereitgestellt werden. Neben "ausgewählten Smart-TVs" wird im Speziellen von den Neo QLED 8K TV-, Neo QLED 4K TV- und QLED-TV-Modellen gesprochen. Auch die Smart-Monitor-Serie soll den Gaming-Hub erhalten. Der Startschuss fällt am 30. Juni 2022. Ob die passende Aktualisierung und sämtliche Cloud-Gaming-Dienste direkt zum Stichtag zur Verfügung stehen werden oder ein Firmware-Update in Wellen ausgerollt wird, ist bisher nicht bekannt.Fest steht, dass neben Nvidia GeForce Now , Utomik und Google Stadia die Xbox-App in Kombination mit Microsofts Game Pass für das Spiele-Streaming genutzt werden kann. Ein entsprechendes Abo bei den Redmondern wird vorausgesetzt. Einzig und allein der Ultimate-Tarif für monatlich 12,99 Euro ( Jetzt 3 Monate testen ) ist dabei in der Lage, eine Vielzahl von Titeln aus der Cloud zu streamen. In Hinsicht auf den gesamten Gaming-Hub spricht Samsung von "hunderten Spielen". Microsoft verfolgt sein Ziel, geräteunabhängiges Spielen in den Mittelpunkt zu rücken: "Wir wollen die Leidenschaft und Freude beim Spielen möglichst allen Menschen auf der Welt zugänglich machen. Die Xbox App auf Smart-TVs zu bringen, ist ein weiterer Schritt, um unsere Vision Wirklichkeit werden zu lassen", sagt Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming. Es ist zudem nicht die erste Kooperation der beiden Unternehmen. Bereits das Galaxy Note 20 wurde mit dem Game Pass und der xCloud als Gaming-Smartphone beworben.