Windows 11: Spieleleistung steigerbar - auf Kosten der Sicherheit

Microsoft hat nach eigenen Angaben festgestellt, dass einige Virtualisierungs-Funktionen von Windows 11 die Gaming-Leistung von PCs beeinträchtigen können. Der Softwarekonzern gibt deshalb Tipps, wie man diese Features auf eigenes Risiko deaktivieren kann.

Speicherintegrität und Virtual Machine Platform können deaktiviert werden

Microsoft hat ein neues Support-Dokument veröffentlicht , in dem man meldet, dass aufgrund von ausführlicheren Tests und Rückmeldungen von Nutzern eine mögliche Beeinträchtigung der Spieleleistung bei Windows 11-PCs festgestellt wurde, wenn bestimmte Virtualisierungs-Funktionen aktiviert bleiben. Diese sind von Haus aus aktiv, auch weil sie als eine Art Sicherheits-Feature des neuen Betriebssystems dienen.Konkret handelt es sich um "Memory Integrity" und "Virtual Machine Platform" VMP, die zu Leistungsproblemen in Spielen führen können. Wer die Spiele-Performance steigern will, könne die beiden genannten Funktionen während Gaming-Sessions vorübergehend deaktivieren, so die Redmonder in ihrem Support-Dokument. Bleiben diese dauerhaft deaktiviert, steigt allerdings das Risiko, Angriffen zum Opfer zu fallen.Normalerweise sorgt die sogenannte Speicherintegrität dafür, dass eine Prüfung aller Treiber auf dem jeweiligen System erfolgt, um ihre Vertrauenswürdigkeit sicherzustellen und Angriffe mit Schadcode zu unterbinden. Die VMP liefert grundlegende Dienste für den Betrieb von Virtual-Machines. Bei neuen Windows-11-PCs sind beide Features ab sofort schon ab Werk eingeschaltet, wodurch sich Microsoft einen besseren Schutz der Nutzer erhofft.Wer die beiden genannten Funktionen abschalten will, kann dies, wie erwähnt, auf eigenes Risiko tun. Um die Funktion für den Erhalt der Speicherintegrität zu deaktivieren, muss man das Startmenü öffnen und dann "Core Isolation" eingeben. Das dann erscheinende Resultat öffnet eine Seite in der Windows Sicherheits-App, auf der Memory Integrity abgeschaltet werden kann.Um die Virtual Machine Platform abzuschalten, muss der Windows-Funktionen-Dialog geöffnet werden, was ebenfalls über eine entsprechende Eingabe im Startmenü erfolgen kann. In der Liste der Windows-Funktionen kann dann die VMP einfach ausgewählt und abgeschaltet werden. Microsoft zufolge ist für die Deaktivierung der beiden Funktionen unter Umständen ein Neustart nötig. Generell rät das Unternehmen dennoch allen Nutzern dazu, die Features aktiviert zu lassen.