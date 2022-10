Xiaomi TV Q2: Neue QLED-Fernseher mit Dolby Vision & Atmos sind da

Xiaomi erweitert sein Smart-TV-Portfolio und bietet neben den günstigen Amazon Fire TV-Modellen ab sofort neue QLED-Fernseher in der Mittelklasse an. Die Xiaomi TV Q2 Series mit Google TV-Betriebssystem startet ab 700 Euro und bietet Diagonalen zwischen 50 und 65 Zoll.

Ausstattung, Anschlüsse und Preise für Deutschland

In Deutschland ist Xiaomi im TV-Bereich längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Machte der chinesische Hersteller zuletzt mit den Fire-TV-Fernsehern der F2-Reihe und den günstigen Einsteigermodellen der A2-Familie auf sich aufmerksam, folgt jetzt die Markteinführung der Xiaomi TV Q2 Series. Als Nachfolger des Xiaomi TV Q1 und Q1E setzt man hier erneut auf die Quantum Dot Display-Technologie, besser bekannt als QLED.Zum Start stehen drei Modelle zur Auswahl, die sich laut Datenblatt nur in ihrer Bildschirmdiagonale unterscheiden - 50, 55 und 65 Zoll. Neben einer 4K-Auflösung (Ultra HD, kurz UHD) verfügen alle Fernseher der Q2-Serie über Dolby Vision IQ und Dolby Atmos sowie einen um 92 Prozent ausgefüllten DCI-P3-Farbraum. Die Bildwiederholrate beträgt allerdings nur 60 Hz, weshalb Besitzer der Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) wohl nicht vollends auf ihre Kosten kommen werden.Für den Antrieb der Xiaomi TV Q2 Series ist ein Quad-Core-Prozessor auf ARM Cortex-A55-Basis samt Mali G52-Grafikeinheit, 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB Flash-Speicher zuständig. Weiterhin werden ein nicht näher definiertes 2,4- und 5,0-GHz-WLAN, Bluetooth 5.0, 3x HDMI (eARC), 2x USB 2.0 und Ethernet-LAN in den technischen Spezifikationen aufgeführt. Der TV-Empfang ist über DVB-T(2), DVB-C sowie DVB-S(2) und somit terrestrisch, via Kabel und Satellit möglich.Mit Google TV als Betriebssystem bietet Xiaomi TV Q2 weiterhin Zugriff auf den Google Assistant samt Smart-Home-Hub und integriertem Chromecast- und Miracast-Support. Streaming-Apps wie YouTube, Netflix und Amazon Prime Video sind zudem bereits vorinstalliert.Laut Xiaomi sind die neuen 4K-QLED-Fernseher ab sofort in Deutschland erhältlich. Die Preise liegen bei 699,99 Euro (50 Zoll), 799,99 Euro (55 Zoll) und 899,99 Euro (65 Zoll). Vorab werden die Q2-Modelle im eigenen Online-Shop bis zu 150 Euro günstiger angeboten.