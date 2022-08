Xiaomis Antwort auf Samsungs Falt-Smartphones ist da: 5,4mm dünn!

Xiaomi hat jetzt wie erwartet seine Antwort auf Samsungs neues Flagg­schiff-Modell mit Falt-Display vorgestellt. Das Xiaomi Mix Fold 2 ist mit einer Bauhöhe von nur 8,8 Millimetern im zusammengeklappten Zustand ein beeindruckendes, aber nur in China erhältliches Gerät.

Das Xiaomi Mix Fold2 bringt sogar ein von Samsung produziertes Display, bei dem es sich um ein sogenanntes Eco2 OLED-Panel mit 2016 x 1914 Pixel Auflösung handelt, das eine Diagonale von 8,02 Zoll (20,37 cm) aufweist und der Auflösung nach fast quadratisch ist, wenn man es aufklappt. Das Display hat eine Abdeckung aus flexiblem "Ultra Thin Glass" mit einer Dicke von nur 30 Mikron und soll so langfristig durchhalten.Auf der Front sitzt ein 6,56 Zoll (16,66 cm) großes Display mit 2520 x 1080 Pixel. Beide Panels bieten bis zu 120 Hertz maximale Bildwiederholrate und unterstützen Helligkeiten bis zu 1000 Candela sowie HDR10+ und Dolby Vision. Sowohl innen als auch außen sollen die beiden Panels jeweils mit minimalen Rändern auskommen.Xiaomi verpasst dem Gerät zudem eine Kamerakonfiguration, wie sie in fast identischer Form beim Xiaomi 12 zu finden ist. Die Hauptkamera nutzt einen 50-Megapixel-Sensor mit optischem Hardware-Bildstabilisator, während die Ultraweitwinkel-Kamera 13 Megapixel Auflösung hat. Auch die beiden Kameras sind von Leica zertifiziert und optimiert, schließlich ist das Mix Fold2 das zweite Smartphone von Xiaomi, das Teil der Partnerschaft mit dem deutschen Kamerahersteller ist.Hinzu kommen auch noch zwei weitere Kameras, denn Xiaomi verbaut auch noch eine 8-Megapixel-Kamera mit 2-fach-Zoom und eine weitere Kamera mit 20 Megapixel, die für Selbstporträts verwendet werden soll. Aufgrund der sehr geringen Bauhöhe des Gehäuses, das im aufgeklappten Zustand nur 5,4 Millimeter dick ist, kommt das Mix Fold2 nicht ohne einen Kamera-Buckel aus.Trotz der sehr geringen Bauhöhe schafft es Xiaomi, beim Mix Fold 2 einen relativ großen, zweigeteilten Akku zu verbauen. Der Stromspeicher fasst 4500mAh und soll in Verbindung mit dem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Octacore-SoC, der im 4-Nanometer-Maßstab gefertigt wird, für ordentliche Laufzeiten sorgen. Als Betriebssystem läuft hier übrigens Android 12L , also die für Foldable-Devices optimierte Version von Googles mobilem Betriebssystem, das Xiaomi als MIUI Fold vermarktet.Xiaomi führt das Mix Fold2 zunächst nur in China ein, wo es für 8999 Yuan mit 12 Gigabyte RAM und 256 GB internem Flash-Speicher in den Markt startet. Umgerechnet entspricht dies 1290 Euro. Wer sich das neue Falt-Smartphone von Xiaomi in der teureren Variante mit einem Terabyte Speicher zulegen will, muss umgerechnet gut 1720 Euro dafür auf den Tisch legen. Ob ein Europastart geplant ist, ist derzeit noch offen und alles andere als sicher.