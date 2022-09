Xiaomi Redmi Pad: Das ist das günstige neue Android-Tablet mit 10 Zoll

Xiaomi will in Kürze mit dem Redmi Pad das erste Tablet der auf günstige mobile Geräte spezialisierten Tochtermarke Redmi auf den Markt bringen. Wir haben schon jetzt alle Details zum Xiaomi Redmi Pad mit 10,6 Zoll großem Display vorliegen, das wohl für weniger als 250 Euro in den Markt startet.