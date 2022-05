Xiaomi TV F2-Serie: Neue Fire-TV-Fernseher starten ab 399 Euro

Xiaomi kündigt in Kooperation mit Amazon neue 4K-Fernseher der F2-Serie an. Die Smart-TVs verfügen über einen integrierten Fire TV und richten sich im Preisbereich unter 500 Euro an Einsteiger. Die Auslieferung in Formanten zwischen 43 bis 55 Zoll soll ab sofort starten.

Standard-Ausstattung: 4K, 60 Hz, HDR10 und Mittelklasse-Antrieb

Ähnlich wie bereits Grundig arbeitet nun auch der chinesische Hersteller Hand in Hand mit Amazon, um die Xiaomi TV F2-Serie hierzulande im Niedrigpreis-Segment zu platzieren. Dabei setzen die neuen Fernseher auf das aktuelle Fire TV OS, das prinzipiell die Streaming- und Alexa-Vorteile der Fire TV Sticks mit klassischen TV-Tunern für den Empfang von DVB-T/T2-, Satelliten- und Kabelfernsehen kombiniert. Passend dazu wird eine Alexa-Sprachfernbedienung mitgeliefert, die für Smart-TVs entsprechend erweitert wurde (z.B. Ziffernfeld, Teletext etc.).Technisch setzen die Xiaomi TV F2-Fernseher auf UHD-Auflösungen von 3840 x 2160 Pixel bei einer Bildwiederholrate von maximal 60 Hz samt MEMC-Funktion. Letztere sorgt für eine zusätzliche Bildglättung sowie den bekannten Seifenopern-Effekt und sollte von Käufern direkt ab Werk deaktiviert werden. Der DCI-P3-Farbraum soll bei den neuen Modellen zu 92 Prozent abgedeckt werden können, hinzu kommen die Technologien HDR10 und HLG. Auf Features wie Dolby Vision oder Atmos muss hingegen verzichtet werden, dafür sind DTS-HD und Virtual:X an Bord.Bis auf die Bildschirmdiagonale in 43, 50 und 55 Zoll scheinen sich die Xiaomi TV F2-Modelle nicht voneinander zu unterscheiden. Neben Alexa, Apple AirPlay und Miracast verfügen alle Fernseher über WLAN-ac, Bluetooth 5.0, zwei USB-Ports, Ethernet (LAN), vier HDMI-Schnittstellen inklusive eARC (1x), einen CI-Steckplatz und optischen Audioausgang. Für die Steuerung der Komponenten wird ein ARM-Prozessor mit vier Cortex A55-Kernen und einer Taktrate von bis zu 1,5 GHz nebst 2 GB Arbeitsspeicher (RAM) und 16 GB Flash-Speicher verbaut.Die Xiaomi TV F2-Familie ist ab sofort bei Amazon zu Preisen von 399 Euro (43 Zoll), 449 Euro (50 Zoll) bzw. 499 Euro (55 Zoll) erhältlich. Anfänglich wird ein Early-Bird-Rabatt von bis zu 80 Euro geboten, womit das 55-Zoll-Modell preislich derzeit bei 419 Euro liegt.