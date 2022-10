Xiaomi Mi Band 7 Pro: Neuer Fitness-Tracker kommt nach Deutschland

Nach der Vorstellung für den chinesischen Markt gibt Xiaomi jetzt den Start des neuen Smart Band 7 Pro für Deutschland bekannt. Der Fitness-Tracker für "anspruchsvolle Nutzer" bietet ein größeres Display, mehr Sportfunktionen und ist ab sofort für knapp 100 Euro erhältlich.

Xiaomi Smart Band 7 Pro: Mehr Smartwatch als Fitness-Tracker

Xiaomi

Bereits im Sommer wurde das Xiaomi Mi Band 7 Pro nach diversen Leaks der Öffentlichkeit präsentiert , doch über eine Verfügbarkeit in Deutschland spricht der chinesische Hersteller erst jetzt. Anlässlich seiner Produktshow in München fiel der Startschuss für das neue Wearable , das im Vergleich zum günstigen, pillenförmigen Nicht-Pro-Modell unter anderem mit einem größeren Bildschirm ausgestattet wird.Das verbaute AMOLED-Display mit Always-On-Funktion (AOD) misst 1,64 Zoll (4,17 cm) und zeigt eine Auflösung von 280 × 456 Pixeln (326 ppi) bei einer Helligkeit von bis zu 500 Nits. Technisch fährt Xiaomi mit Bluetooth 5.2, GPS und diversen Sensoren zur Gesundheitsüberwachung auf, zum Beispiel zur Messung der Herzfrequenz und des SpO2-Levels (Blutsauerstoff).Weiterhin wird die Batteriekapazität mit 235 mAh beziffert. Bei "normaler Nutzung" soll die Akkulaufzeit so bei bis zu 12 Tagen liegen. Mit einem Gewicht von 20,5 Gramm ohne Armband ist das Xiaomi Smart Band 7 Pro zudem vergleichsweise leicht, obwohl es einer Smartwatch deutlich näher kommt als einem klassischen Fitness-Tracker. Das Gehäuse ist bekanntlich gegen Staub und Wasser (5 ATM) geschützt.Laut Xiaomi kann das neue Smart Band 7 Pro mehr als 110 Sportmodi erfassen, wahlweise getrimmt auf Anfänger, Ausdauer, Intervall oder mit Fokus auf Fettverbrennung (z.B. MIIT). Zur Personalisierung stehen außerdem 150 In-App-Zifferblätter, zwei Gehäusefarben (Schwarz und Gold) und diverse Riemenbänder aus Kunststoff zur Auswahl.Im Vorverkauf werden bis zum 11. Oktober 89,99 Euro fällig. Danach schlägt das Xiaomi Mi Band 7 Pro mit 99,99 Euro zu Buche. Derzeit ist der Fitness-Tracker lediglich im deutschen Xiaomi-Shop verfügbar. In Zukunft dürfte der Verkauf auch über Amazon und Co. geplant sein.