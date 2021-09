Xiaomi Mi TV Q1E: Neuer 55-Zoll QLED-TV mit Android für 799 Euro

Xiaomi hat heute neben seinen neuen Smartphones der Xiaomi 11T-Serie auch einen neuen 55-Zoll-Fernseher für den deutschen Markt angekündigt. Beim Xiaomi Smart TV Q1E handelt es sich um eine kleinere Version des Mi TV Q1, auf dem Android TV 10 im Einsatz ist.

Der Xiaomi Mi TV Q1E besitzt ein 55-Zoll-Display mit Quantum Dot LED-Technik und arbeitet mit einer Auflösung auf 4K-Niveau, also mit 3.840 x 2.160 Pixeln. Das Gerät ist in der Lage, den NTSC-Farbraum zu 103 und den DCI-P3-Farbraum zu 97 Prozent abzudecken. Das Panel kann angeblich 1,07 Milliarden Farben darstellen und bietet ein Kontrastverhältnis von 10.000:1.Die maximale Helligkeit des neuen Xiaomi-Fernsehers Q1E gibt der Hersteller mit bis zu 1000 Candela an, wobei es sich dabei wohl um die Spitzenhelligkeit bei HDR-Ausgabe handelt. HDR10+ und Dolby Vision gehören dementsprechend mit zur Ausstattung. Das Panel bietet darüber hinaus unter anderem MEMC, das für eine flüssigere Darstellung sorgen soll.Xiaomi integriert beim Mi TV Q1E 55" außerdem zwei Lautsprecher-Arrays mit jeweils 15 Watt, die jeweils aus einem Hoch- und zwei Tieftönern bestehen. Dolby Audio und DTS-HD werden hier unterstützt. Die Konnektivität des neuen Fernsehers wird über Bluetooth 5.0 und Dual-Band-WLAN gewährleistet. Das Gerät besitzt dank Android TV 10 Unterstützung für die Funktionen eines Google Chromecast und kommt ab Werk mit den Apps von Netflix, Amazon Prime Video und YouTube.Als Plattform dient der MediaTek MT9611, dessen vier ARM-Kerne bis zu 1,5 Gigahertz erreichen und mit zwei Gigabyte RAM und 32 GB eMMC-Speicher kombiniert werden. An der Rückseite des Fernsehers findet der Käufer drei HDMI-Eingänge, zwei USB-2.0-Ports und einen 100 MBit/s schnellen Ethernet-Anschluss. Außerdem gibt es dort auch einen Einschub für CI-Karten. Zur Ausstattung gehört auch der Google Assistant.Der in einem Metallgehäuse untergebrachte Xiaomi Mi TV Q1E 55" kommt ab Anfang November in Deutschland auf den Markt und kostet dann offiziell 799 Euro.