Civi 2: Xiaomi 'klaut' Apples Dynamic Island für ein Selfie-Smartphone

Xiaomi hat mit dem Civi 2 das erste Smartphone vorgestellt, bei dem gleich zwei Frontkameras in einem pillenförmigen Ausschnitt unterhalb des oberen Bildschirmrands positioniert werden. Das Design erinnert somit stark an das iPhone 14 Pro (Max) und dessen "Dynamic Island".

Das Doppelloch hat bei Xiaomi einen anderen Zweck

Das Xiaomi Civi 2 adaptiert ein Design, bei dem gleich zwei Frontkameras integriert werden. Was man von Huawei und anderen Herstellern schon kennt, wird hier allerdings anders umgesetzt. Statt den pillenförmigen Ausschnitt links oben im Display zu platzieren, sitzt er hier zentral unterhalb des oberen Endes des Bildschirms.Auf den ersten Blick sieht dieser Ansatz dem "Dynamic Island" genannten Loch im Display der neuen iPhone 14 Pro-Modelle sehr ähnlich. Ob Xiaomi nun aber plant, den Ausschnitt wie bei Apple mit der Anzeige von Benachrichtigungen und ähnlichen Inhalten in die Benutzerführung einbettet, bleibt abzuwarten - und ist wohl eher unwahrscheinlich. Schließlich dürfte die Entwicklung des Civi 2 schon lange vor dem Launch der jüngsten iPhones begonnen haben.Ohnehin verfolgt Xiaomi mit der Integration von zwei zentralen Kameras ein anderes Ziel: Das Civi 2 ist ausdrücklich als Selfie-Smartphone gedacht, denn die beiden Frontkameras haben jeweils eine Auflösung von 32 Megapixeln, wobei die Hauptkamera mit Autofokus und f/2.0-Blende daherkommt und die zweite Kamera ein 100 Grad breites Sichtfeld hat, um so Gruppenbilder aufzunehmen.Damit der Nutzer beim Anfertigen von Selbstporträts auch immer bestens ausgeleuchtet ist, sind links und rechts oberhalb der Kameras jeweils zwei farblich unterschiedliche LEDs eingelassen, die als Blitz funktionieren sollen. Auch die rückwärtigen Kameras können sich sehen lassen. Die Hauptkamera nutzt einen Sony IMX766-Sensor mit 50 Megapixeln und F/1.8-Blende, wobei Xiaomi auch noch eine 20-MP-Cam für Ultraweitwinkelaufnahmen und einen sinnfreien 2-MP-Sensor für Makroaufnahmen einbaut.Die technische Basis ist auf dem neuesten Stand, kommt doch ein Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 Octacore-SoC mit bis zu 2,4 Gigahertz zum Einsatz, den Xiaomi mit bis zu 12 Gigabyte RAM und maximal 256 GB internem Flash-Speicher kombiniert. Das Display ist ein 6,55 Zoll großes AMOLED-Panel mit maximal 120 Hertz Bildwiederholrate, 10-Bit-Farbtiefe und Full-HD+-Auflösung. Der Akku des Xiaomi Civi 2 bietet 4500mAh und kann mit bis zu 67 Watt schnell geladen werden.Vorerst kommt das Xiaomi Civi 2 mit Android 12 und MIUI 13 nur in China auf den Markt, wo man umgerechnet mindestens 350 Euro dafür auf den Tisch legen muss.