Windows 11 22H2: Kaum Probleme bekannt, aber viele Safeguard Holds

Erst vor wenigen Tagen hat Microsoft das diesjährige Windows 11-Feature-Update freigegeben. Seither wurden - im Vergleich zu vorangegangenen Windows-Updates - nur wenige Probleme bekannt. Es gibt allerdings eine lange Liste an sogenannten "Safeguard Holds".

Bekannte Safeguard Holds

Liste Safeguard Holds Epson Easy Photo Print 2

Kaspersky verschiedene Produkte

Lenovo verschiedene Software

WiDi Remote

Microsoft .NET Framework 4.5

Microsoft Visual Studio 2012

Acrobat Reader verschiedene Software

AIDA64 Extreme Edition verschiedene Software

AOL Instant Messenger Pro

AVG PC TuneUp 2014 und 2015

MicroWorld Technologies Inc. (BackupRecovery_d_ .exe)

Baidu Antivirus verschiedene Software

CCleaner

COMODO verschiedene Software

Double Anti-Spy

McAfee verschiedene Software

Corel DVD MovieFactory 7

Dr.Web Security verschiedene Software

Kingsoft Security verschiedene Software

The KMPlayer

Lenovo TrueSuite Fingerprint Software, Touch Fingerprint Manager verschiedene Software

MysticThumbs

Norton verschiedene Produkte

Outpost verschiedene Software

PC Wizard 2013

Sandboxie

Microsoft LifeCam

AVAST verschiedene Software

Microsoft Office 2010

Spybot - Search & Destroy

Start Menu 8

UxStyle

AVAST verschiedene Software

AVG verschiedene Software

Microsoft XNA Game Studio

AutoCAD verschiedene Software

TaxCut Deluxe 2005

DAEMON Tools Pro

DVDVideoSoftTB Toolbar

Fallout 3 Launcher

McAfee verschiedene Software

F-Secure verschiedene Software

Glary Utilities verschiedene Software

Samsung verschiedene Software

HP verschiedene Software

Bitdefender verschiedene Software

Intel PROSet/Wireless Control Panel Applet

Kingsoft verschiedene Software

Paragon System Utilities

Agnitum Outpost Firewall 1.0

Trend Micro OfficeScan und verschiedene Software

Dell Support Center und verschiedene Software

Broadcom Bluetooth Software

Diskeeper 2009, 2010, 2011

Microsoft Security Essentials Setup

AhnLab verschiedene Software

Symantec verschiedene Software

Spy Sweeper

StartIsBack

Alcohol 52%

Diskeeper

Conexant CPT5680 PCI Soft Modem

Cisco Systems VPN Adapter

Über die ersten bekannten Probleme, auf die Nutzer während oder nach der Aktualisierung auf das neue Windows 11 Version 2022 trafen, hatten wir schon berichtet. Dazu gehören Kompatibilitätsprobleme mit Intel-Treibern , die zum Bluescreen führen können und Leistungsabfälle bei Nvidia-Grafikkarten Microsoft selbst führt auf dem Windows Release Health Dashboard bisher auch nur einen bekannten Fehler, der allerdings alle Windows-Versionen betrifft. Damit sieht es in diesem Jahr im Grunde gut aus, was den Start der neuen Windows-Version betrifft - es gibt wenige Probleme und keine von Microsoft bestätigten Update-Blockaden.Allerdings gibt es noch einen Haken. Anstelle der Update-Blockaden, bei denen Microsoft Updates von bestimmten Hardware- und Software-Konfigurationen, aufgrund von Nutzer-Feedback sperrt, gibt es derzeit eine Vielzahl sogenannter "Safeguard Holds". Eigentlich sind Update-Blockaden und Safeguard Holds das gleiche, denn sie verhindern das Upgrade. Die Safeguard Holds werden zumindest bisher nur nicht aktiv von Microsoft kommuniziert und sind eine Vorphase zu den Update-Blockaden, die der Konzern über die Support-Webseiten bestätigt.Ein Safeguard Hold ist eine interne Liste, die Microsoft bei Windows Update einsetzt, um nach inkompatibler Software zu suchen. Stellt Windows Update zum Beispiel fest, dass der Nutzer einen Treiber verwendet, der bekannterweise zu Problemen in Verbindung mit Windows 11 2022 führt, bietet Windows Update die 22H2-Aktualisierung gar nicht erst an. Diese Listen wurden aufgrund von Feedback in der Windows Insider-Testphase erstellt.Beim Online-Magazin Deskmodder hat man nun eine Liste mit Safeguard Holds veröffentlicht. Auf der Liste taucht veraltete Software auf, unter anderem auch Microsoft Office. Wer die neue Windows-Version schon gern nutzen würde, aber auf Nummer sicher gehen will, kann die Liste einmal durchgehen und die Software entfernen.