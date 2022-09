Netflix hat ein Problem: Ein Viertel der Kunden will demnächst weg

Die Streaming-Plattform Netflix steuert auf ein ernstes Problem zu: In den kommenden Monaten könnten noch einmal scharenweise Nutzer das Angebot verlassen und sich der Konkurrenz zuwenden. Das zeigen Verbraucherumfragen auf Netflix' Heimatmarkt.

Werbe-Abo könnte passen

In den USA ist der Dienst klar dominant. 77 Prozent der Verbraucher haben dort Zugang zu einem Abo. Viel mehr ist kaum noch möglich. Und 70 Prozent der Nutzer gaben in einer Erhebung durch das Verbrauchermagazin Reviews auch an, dass Netflix ihr meistgenutzter Streaming-Dienst ist. HBO Max und Disney+ liegen mit 9,91 und 6,18 Prozent als nächste Konkurrenten weit dahinter.Das könnte Grund zum Jubeln sein - allerdings hängen eben auch dunkle Wolken über dem Angebot. In den ersten beiden Quartalen dieses Jahres hat Netflix weltweit bereits 1,2 Millionen Abonnenten verloren. In den USA, so ergab die Befragung, spielt außerdem ein Viertel aller Kunden mit dem Gedanken, das Abo noch in diesem Jahr zu kündigen.Die meisten geben dabei die gestiegenen Kosten als einen der Gründe an. Als weitere wichtige Grundlagen für diese Überlegungen wurde genannt, dass Inhalte, die man gern sehen würde, ausgerechnet auf diesem Angebot nicht zu finden sind, dass man aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung Einsparmöglichkeiten sucht oder andere Streaming-Anbieter bereits häufiger nutzt.Um dem Nutzerschwund etwas entgegenzusetzen, will Netflix demnächst ein deutlich preiswerteres Abo anbieten, das mit Werbung teilfinanziert wird. Weltweit will man damit bis zu 40 Millionen neue Abonnenten gewinnen. Wie hoch hier allerdings die Potenziale im so wichtigen Heimatmarkt sein werden, muss sich zeigen. Aber es ist gut möglich, dass man so auch einen guten Teil der Kunden, die aus Preisgründen weg wollen, halten kann, wenn diese für wenige Geld zumindest die grundlegende Möglichkeit behalten, auf Netflix-Content zuzugreifen.