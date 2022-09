Netflix: Übersicht der neuen Filme und Serien im Oktober 2022

Mit mehr als 95 Neustarts kann sich die Anzahl der von Netflix veröffentlichten Filme und Serien im Oktober sehen lassen. Dabei kündigt der Streaming-Dienst Highlights wie The Good Nurse, The Playlist, Old People, Im Westen nichts Neues und neue Folgen von Barbaren an.

Netflix: Neue Serien im Oktober 2022

Siempre reinas: Staffel 1 ab 2. Oktober

Das Klunkerimperium: Staffel 3 ab 5. Oktober

Nailed It!: Staffel 7 ab 5. Oktober

Hochwasser: Staffel 1 ab 5. Oktober

Contigo Capitán: Staffel 1 ab 5. Oktober

Derry Girls: Staffel 3 ab 7. Oktober

Gänsehaut um Mitternacht ab 7. Oktober

Glitch: Staffel 1 ab 7. Oktober

Der Maulwurf: Staffel 1 ab 7. Oktober

Manno-Pause: Staffel 1 ab 7. Oktober

Little Women: Staffel 1 ab 8. Oktober

The Cage: Staffel 1 ab 11. Oktober

Belascoarán, Privatdetektiv: Staffel 1 ab 12. Oktober

Easy-Bake Battle: The Home Cooking Competition: Staffel 1 ab 12. Oktober

Wild Croc Territory: Staffel 1 ab 12. Oktober

The Playlist: Miniserie ab 13. Oktober

Sue Perkins: Perfectly Legal: Staffel 1 ab 13. Oktober

Für die Kämpfer, für die Verrückten: Staffel 1 ab 14. Oktober

Heilige Familie: Staffel 1 ab 14. Oktober

Mismatched: Staffel 2 ab 14. Oktober

Take 1: Staffel 1 ab 14. Oktober

Once Upon a Small Town: Staffel 1 ab 17. Oktober

Somebody Feed Phil: Staffel 6 ab 18. Oktober

Notre-Dame: Miniserie ab 19. Oktober

Die grünen Handschuhe: Staffel 1 ab 19. Oktober

Barbaren: Staffel 2 ab 21. Oktober

28 Days Haunted: Staffel 1 ab 21. Oktober

From Scratch: Miniserie ab 21. Oktober

High: Bekenntnisse einer Drogenkurierin: Staffel 1 ab 21. Oktober

Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities: Neue Serie ab 25. Oktober

Dubai Bling: Staffel 1 ab 27. Oktober

The Bastard Son & The Devil Himself: Staffel 1 ab 28. Oktober

Big Mouth: Staffel 6 ab 28. Oktober

Wenn ich das gewusst hätte: Staffel 1 ab 28. Oktober

Drink Masters: Staffel 1 ab 28. Oktober

Unsolved Mysteries: Ausgabe 3 ab 18. Oktober

Liebe macht blind: Staffel 3 ab 19. Oktober

Inside Man: Staffel 1 - Bald verfügbar

Netflix: Neue Filme im Oktober 2022

Togo ab 5. Oktober

Ich trau mich 100-mal ab 5. Oktober

Mr. Harrigan's Phone ab 5. Oktober

Old People ab 7. Oktober

Ich. bin. so. glücklich. ab 7. Oktober

Doll House ab 7. Oktober

Die geborgte Ehefrau ab 11. Oktober

The Curse of Bridge Hollow ab 14. Oktober

The School for Good and Evil ab 19. Oktober

The Stranger ab 19. Oktober

Die Kreidelinie ab 24. Oktober

Run ab 24. Oktober

The Good Nurse ab 26. Oktober

Hellhole ab 26. Oktober

Der Schatz des Duce ab 26. Oktober

Die Rückkehr der Familie ab 27. Oktober

Im Westen nichts Neues ab 28. Oktober

Wendell & Wild ab 28. Oktober

Wild Is the Wind ab 28. Oktober

20th Century Girl - Bald verfügbar

Netflix: Neue Comedy Specials im Oktober 2022

Hasan Minhaj: The King's Jester ab 4. Oktober

Kev Adams: Mein wahres Ich ab 7. Oktober

Iliza Shlesinger: Hot Forever ab 11. Oktober

DEAW 13 Thai Stand Up Comedy ab 11. Oktober

Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy ab 18. Oktober

Franco Escamilla: Lauschangriff ab 23. Oktober

Fortune Feimster: Good Fortune ab 25. Oktober

Netflix: Neue Dokumentationen im Oktober 2022

13 in der Falle: Wie wir in einer Höhle in Thailand überlebten ab 5. Oktober

Nepal im Schock: Die Folgen des Bebens am Mount Everest: Staffel 1 ab 6. Oktober

Die Freuden und Leiden des jungen Yuguo ab 6. Oktober

Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders: Miniserie ab 7. Oktober

Das Redeem-Team ab 7. Oktober

Die Insel der Küstenwölfe: Staffel 1 ab 11. Oktober

LiSA Another Great Day ab 18. Oktober

Descendant ab 21. Oktober

Carlos Ghosn: Kuriose Flucht aus Japan ab 26. Oktober

Earthstorm: Naturgewalten auf der Spur: Staffel 1 ab 27. Oktober

Meine Begegnung mit dem Bösen: Staffel 1 ab 28. Oktober

I AM A STALKER: Staffel 1 ab 28. Oktober

Netflix: Neue Kids & Family-Inhalte im Oktober 2022

Chips und Toffel: Staffel 4 ab 3. Oktober

Oddballs: Die seltsamen Abenteuer von James & Max: Staffel 1 ab 7. Oktober

Spirit Rangers: Staffel 1 ab 10. Oktober

Dead End: Paranormal Park: Staffel 2 ab 13. Oktober

Waffels und Mochis Restaurant: Staffel 1 ab 17. Oktober

Oni: Die Geschichte der Donnergöttin: Miniserie ab 21. Oktober

Barbie: Ein sagenhafter Roadtrip ab 25. Oktober

Familienanhang: Teil 5 ab 27. Oktober

Daniel Spellbound: Staffel 1 ab 27. Oktober

Netflix: Neue Animes im Oktober 2022

TIGER & BUNNY 2 Part 2 ab 7. Oktober

exception: Staffel 1 ab 13. Oktober

Romantic Killer: Staffel 1 ab 27. Oktober

Netflix: Neue Lizenztitel im Oktober 2022

Tyler Perry's Temptation: Confessions of a Marriage Counselor ab 1. Oktober

The Losers ab 1. Oktober

Annabelle Comes Home ab 1. Oktober

A Nightmare on Elm Street ab 1. Oktober

Friday the 13th ab 1. Oktober

Paranormal Activity: The Marked Ones ab 1. Oktober

Nicht nur bei Disney+, auch bei Netflix steht der Oktober ganz im Sinne von Halloween. Mit Old People und Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities hat man dahingehend eigene Horror-Filme und -Serien produziert, während gleichzeitig zeitexklusive Lizenztitel wie A Nightmare on Elm Street, Friday the 13th, Paranormal Activity und Annabelle Comes Home ins Programm aufgenommen werden.Darüber hinaus zeigt Netflix die zweite Staffel der deutschen Action-Drama-Serie Barbaren und das Kriegsdrama Im Westen nichts Neues mit Felix Kammerer und Daniel Brühl. The Playlist startet zudem als neue Miniserie über die Entstehung des Musik-Streaming-Dienstes Spotify und der Kriminalfilm The Good Nurse mit Eddie Redmayne und Jessica Chastain erscheint nur wenige Wochen nach Kinostart.Abschließend sieht man neben einer Vielzahl neuer Dokumentationen, Comedy Specials und Animes auch neue Folgen von Waffels und Mochi mit Michelle Obama, die sechste Staffel von Big Mouth und die dritte Ausgabe von Unsolved Mysteries. Sagt uns gerne in den Kommentaren, ob und welche Inhalte euch für den kommenden Monat überzeugen können.