Netflix will mit neuem Werbe-Abo 40 Millionen Zuseher gewinnen

Netflix hat sich viele Jahre lang entschieden gegen ein werbegestütztes Abonnement gewehrt, doch die schlechten Zahlen der vergangenen Monate haben den Streaming-Riesen zum Umdenken gezwungen. Das neue Abo soll auch schon bald starten und Netflix erwartet sich viel davon.

Zuseher sind nicht gleich Abonnenten

Günstiger, dafür mit Werbung: Das ist das grundsätzliche Konzept des bereits angekündigten neuen Abos des Streaming-Dienstes. Wie genau das Ganze aussehen wird, also wann und wie viel Reklame die Nutzer zu sehen bekommen werden, muss das Unternehmen allerdings noch bekannt geben. Medienberichten zufolge könnte der Start aber bereits Anfang November 2022 erfolgen.Intern ist Netflix aber offenbar davon überzeugt, dass man mit einem Werbe-Abo seine jüngste Negativserie in Sachen Nutzer beenden kann. Denn laut einem Bericht des Wall Street Journal schätzt das Medienunternehmen aus dem kalifornischen Los Gatos, dass man bis zum Ende des dritten Quartals auf diese Weise rund 40 Millionen neuer Zuseher gewinnen kann.Diese Zahl hat die Wirtschaftszeitung aus einem internen Dokument, das Netflix potenziellen Werbepartnern vorgelegt hat. Der Start des Werbe-Abos wird etwas langsamer erfolgen, denn bis zum Ende dieses Jahres will der Streaming-Dienst 4,4 Millionen Zuschauer mit einem Werbe-Abo haben, ein Viertel davon in den USA.Wie viele Abos das sein werden, ist allerdings nicht klar: Denn Netflix spricht hier explizit von Zusehern, das ist aber eine andere Zahl als Abonnenten. Das Unternehmen rechnet nämlich damit, dass mehrere Personen pro Haushalt auf einen Netflix-Zugang zugreifen bzw. diesen nutzen. Das ist also ein ähnlicher "Trick", wie ihn Zeitungen und Zeitschriften nutzen und von Auflage sowie Lesern sprechen - letztere Zahl ist stets höher.Wie viel das Werbe-Abo von Netflix kosten und welche Rahmenbedingungen es bieten wird, muss der Streaming-Dienst erst ankündigen. Ebenso unbekannt ist derzeit, ob die neue Abo-Schiene auch Einschränkungen zu Qualität und/oder Anzahl der Nutzerprofile haben wird.