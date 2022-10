Neue Serien und Filme: Diese Woche bei Netflix, Amazon & Disney+

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ halten in dieser Woche 28 Neustarts für ihre Kunden bereit. Zu den Serien- und Film-Highlights zählen Barbaren 2, The Stranger, Peripheral und From Scratch. Wir zeigen alle Termine im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 42

Waffels und Mochis Restaurant: Staffel 1 ab 17. Oktober

Once Upon a Small Town: Staffel 1 ab 17. Oktober

Somebody Feed Phil: Staffel 6 ab 18. Oktober

Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy ab 18. Oktober

LiSA Another Great Day ab 18. Oktober

Notre-Dame: Miniserie ab 19. Oktober

Die grünen Handschuhe: Staffel 1 ab 19. Oktober

The School for Good and Evil ab 19. Oktober

The Stranger ab 19. Oktober

Descendant ab 21. Oktober

Barbaren: Staffel 2 ab 21. Oktober

28 Days Haunted: Staffel 1 ab 21. Oktober

From Scratch: Miniserie ab 21. Oktober

High: Bekenntnisse einer Drogenkurierin: Staffel 1 ab 21. Oktober

Oni: Die Geschichte der Donnergöttin: Miniserie ab 21. Oktober

Franco Escamilla: Lauschangriff ab 23. Oktober

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 42

Extreme Rage ab 17. Oktober

The Peripheral S1 ab 21. Oktober

Argentina, 1985 ab 21. Oktober

The Purge - Die Säuberung ab 22. Oktober

Die Maus - Best Of in HD: Die Maus und ihre Freunde! S1 ab 22. Oktober

Bobo Siebenschläfer: Die neuen Abenteuer von Bobo S4 ab 22. Oktober

Cortex ab 23. Oktober

The Kitchen - Queens of Crime ab 23. Oktober

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 42

Pepper Ann - Staffel 1-3 ab 19. Oktober

Akte Hai - Dem Raubtier auf der Spur ab 19. Oktober

Damages - Im Netz der Macht - Staffel 1-5 ab 19. Oktober

Mija ab 21. Oktober

