Blue Screen of Death bei Windows 10/11: Intel startet Treiber-Updates

Intel hat Probleme mit WLAN- und Bluetooth-Treibern behoben, die bei Windows-Nutzern vermehrt zum berüchtigten Blue Screen of Death führten. Betroffen waren sowohl Nutzer von Windows 10 als auch von Windows 11.

WLAN-Leistung eingeschränkt

Intel Bluetooth Treiber für Windows

Intel PROSet/Wireless Software Download - WLAN-Treiber

Intel Treiber- und Support-Assistent Download

Das geht aus einer Update-Meldung von Intel hervor . Intel-Nutzer hatten zuvor Probleme gemeldet, die im schlimmsten Fall zu unvorhergesehenen Systemabstürzen führten. Nun sollten diese Probleme behoben sein.Wir haben für euch die neuen Treiber-Updates bereits im WinFuture-Downloadbereich bereitgestellt (und am Ende des Artikels verlinkt). Alternativ könnt ihr mit dem Intel Update-Assistenten (ebenfalls am Ende des Artikels zu finden) immer auf dem neuesten Stand bleiben.Die neuen Treiber-Versionen befinden sich schon seit einigen Tagen in der Verteilung. Wer das Update noch nicht automatisch bezogen hat, sollte jetzt handeln. Nutzern wird dringend empfohlen, die aktualisierten WLAN-Treiber (Intel PROSet/Wireless Software Version 22.190.0) und Bluetooth-Treiber (Intel Wireless Bluetooth 22.190.0) zu installieren, da sie neben funktionalen Updates auch wichtige sicherheitsrelevante Änderungen enthalten.Die neuen Intel Wireless-Treiber beheben diverse Fehler im Zusammenhang mit Videostreaming. Zudem beschreiben Nutzer einen Fehler, der unter Umständen dazu führte, dass die Downlink-Durchsatzleistung vermindert war (WLAN-Treiber). Das kam den Informationen zufolge nur bei 160-MHz-Kanälen vor. Die vollständige Liste der unterstützten Produkte und Treiberversionen, die von Intel zur Behebung dieser Probleme freigegeben wurden, werden in den Versionshinweisen der neuen Treiber-Updates genannt.